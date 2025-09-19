Sánchez no consigue engañar a Puigdemont

El PSOE y La Moncloa se han convertido en una auténtica máquina de generar bulos. Es impresionante. A estas alturas deberían montar una oficina de patentes y se forrarían. Toda su estrategia gira alrededor del relato e ir arrancando hojas del calendario Pirelli a la espera de llegar a las elecciones de 2027. En esta ocasión habían filtrado que la reunión entre las delegaciones de Junts y el PSOE sería en Ginebra. Primera mentira. El objetivo era tratar sobre los Presupuestos. Segunda mentira. La realidad es que se celebró en Bruselas y fue un fracaso espectacular. Hay mentiras de los sanchistas que parece que sean más un hábito y no persigan ningún beneficio concreto. Es verdad que ir a Bruselas donde vive Puigdemont es una evidente humillación, pero a Sánchez no le importa. Esta dispuesto a cualquier cosa con tal de seguir arrancando hojas del calendario. El expresidente catalán y sus colaboradores, Jordi Turull y Míriam Nogueras, no se dejaron engañar y no sienten ninguna fascinación por lo cantos de sirena monclovitas.

Fueron engañados para que retiraran la cuestión de confianza, pero han podido comprobar que el líder del PSOE se puede presentar como un osito de peluche, pero tiene los escrúpulos y la ética de un tiburón hambriento. Ni ley de Presupuestos ni leyes para controlar y manipular a la Justicia. La derrota de Yolanda Díaz con la reducción de jornada es un aperitivo ante lo que se le viene encima a Sánchez. Es cierto que no es posible una moción de censura, ya que Vox y Junts no quieren votar a Feijóo. No es personal, es política. Y es difícil encontrar una personalidad mayor, que tenga más de 80 años, independiente, sin ambición política y dispuesto a encabezar un gobierno de transición que convoque unas elecciones. En ese tiempo se podría hacer una auditoria general y expulsar a los miles de enchufados por el sanchismo. La verdad es que desmontar el régimen llevará tiempo. Lo importante es que ni la máquina de generar bulos puede cambiar la realidad de lo sucedido en Bruselas. Sánchez sabe que empieza su vía crucis y que irá sumando derrota tras derrota mientras avanzan los procesos judiciales que afectan a su familia, su partido y su Gobierno.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)