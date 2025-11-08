Sánchez: La Dana, culpa del «negacionismo climático»

Sánchez está llegando a tal nivel en sus declaraciones que ya resulta obligado preguntarse si es consciente de lo que dice o está sumido en una inconsciencia que le lleva a confundir sus fantasías con la realidad. Ante una situación política e institucional como en la que se encuentra instalado, simplemente «okupando» el Gobierno y sin capacidad alguna de gobernar, con una mayoría de 178 diputados totalmente en contra suya y apoyado en una minoría de 172 y sin Presupuestos desde 2023, se atreve a afirmar que «su Gobierno es el mejor de España en los últimos 45 años». Es decir, mejor que los de 1980/1982 cuando gobernaban Adolfo Suárez y Calvo Sotelo con la UCD; los de Felipe González con el PSOE desde 1982 hasta 1996; los de Aznar desde entonces hasta 2004; incluso los de Zapatero (tras el 11-M) desde 2004 hasta 2011 y, también, mejor que los de Rajoy hasta 2018. Cuando él, tras dos contundentes fracasos sucesivos en las urnas, alcanzó La Moncloa con tan solo 85 diputados, menos de la mitad de la mayoría absoluta del Congreso. Cualquiera de ellos no habría dudado en dimitir y convocar elecciones ante una situación tan grave como la suya actual, y cuando el mismo Sánchez había calificado como de un «objeto inútil» al gobierno de Rajoy solo por carecer de las cuentas de 2018 al no haberlas pactado hasta mayo de ese año. Precisamente en esa circunstancia, «motivó» también su moción de censura para garantizar «la calidad de nuestra democracia». Aquel PNV que a continuación pactó con el gobierno del PP decidió la moción de censura en una auténtica felonía política, ya que con sus votos y esos Presupuestos le permitió a Sánchez poder gobernar. Ahora el PNV ya no tiene ningún problema de conciencia como tuvo entonces con la «corrupción y la financiación irregular» del PP, con lo que pretendió –y pretende– justificar aquella traición, manteniendo a Sánchez y gobernando incluso en coalición con él en el País Vasco. Ante la actual situación política de Valencia, desde Brasil, en la cumbre sobre el cambio climático, ha declarado que la Dana fue consecuencia del «negacionismo climático» del PP y Vox, y apeló a que convoquen elecciones anticipadas porque «no hay que tener miedo a darle la voz a los ciudadanos». Lo dice quien, careciendo de toda posibilidad de legislar y sin cuentas públicas, violando por tercer ejercicio consecutivo el artículo 34 de la Constitución, se niega a dar la voz a los españoles, como es obligado en una democracia parlamentaria. Y se permite exigir que «hay que dar la voz a los valencianos».