Sánchez gana el relato a Feijóo

Expertos moderados e independientes, ajenos al partidismo político, atribuyen, en primer lugar, al Gobierno Sánchez la responsabilidad de lo que se pudo evitar hace un año, en la gota fría que asoló la región valenciana. En segundo lugar y a considerable distancia, a la Generalidad de la Comunidad Autónoma. No voy a enumerar las culpas y errores gubernamentales. Tampoco los que cometió el presidente Mazón y su equipo, que, por cierto, han trabajado eficazmente en la reconstrucción y es justo reconocerlo así. Durante un año hemos asistido a un debate fuertemente politizado porque los dirigentes sanchistas se dieron cuenta enseguida de que, sabiamente atizada la situación, podían conseguir que saltase de su cargo el señor Mazón, dada la torpeza con la que el PP ha reaccionado ante situaciones paralelas.

Los agradaores gallegos podrán cubrir de elogios a Alberto Núñez Feijoo estimulando su pavoneo político. Pero de cada diez cuestiones de envergadura que se plantean en la vida nacional, en siete gana Sánchez. El Partido Popular, en la oposición, debería dedicarse al ataque. En lugar de eso se reduce a la defensa, generalmente sin éxito. Solo la incompetencia del Gobierno que se mantiene con el apoyo de veinte partidos, casi todos de extrema izquierda, varios agriamente independentistas y uno que es el heredero de ETA, provoca el rechazo popular, reflejado en las encuestas serias.

Conforme a la declaración institucional del presidente de la Generalidad, Feijóo ha conseguido que Mazón no convoque elecciones, rechazadas por Génova. Se ha reducido el alcance de la crisis a la dimisión presidencial. Habrá que superar ahora las nuevas exigencias de Vox para que el PP se mantenga en el poder hasta que se cumpla la legislatura valenciana. Y no será fácil. En todo caso, hoy en Ferraz y en Moncloa se frotan las manos porque han sabido dominar la calle, instrumentalizar a las víctimas de la dana y movilizar con acierto a sus alfiles periodísticos en los diarios impresos, hablados, audiovisuales y digitales.

La dimisión de Mazón, en fin, es el resultado de una hábil y tenaz operación política. Pedro Sánchez le ha ganado el relato a Alberto Núñez Feijóo.