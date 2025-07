A Sánchez no le importan las derrotas parlamentarias

Lo bueno de ver TelePSOE es que ofrece en directo todos los actos que hace el presidente del Gobierno y aquello que interesa al aparato propagandístico de La Moncloa. Es algo que agradezco. Por eso, pude seguir íntegramente la rueda de prensa de Sánchez con el presidente de la República de Uruguay. Es siempre interesante, porque muestra su arrogancia infinita y que le resulta indiferente perder votaciones en el Congreso de los Diputados, voy a mantener la denominación que establece la Constitución, así como no presentar los Presupuestos. El Gobierno sufrió este martes una dura derrota, ya que le tumbaron el decreto ley energético. Es la enésima constatación de que no cuenta con una mayoría parlamentaria y que depende de cada norma. La comparecencia de Sánchez muestra el acierto de Feijóo al no apoyarla y, además, así debería de ser con todas las iniciativas que presente. No se puede apoyar, ni directa ni indirectamente, a quien se pasa la vida atacando al PP y mintiendo.

Con dos exsecretarios de organización investigados por corrupción, el escándalo de las prostitutas, los escabrosos negocios de la familia Gómez, el capitalismo de amiguetes de los lobbies socialistas y los procesos que afectan a su Gobierno, su familia y su partido debería ser más prudente hablando de la moción de censura y de la regeneración sanchista. Al final, el resumen será la corrupción sistémica del PSOE y el fracaso de su feminismo gracias al puterío. He criticado lo que sabemos del caso Montoro, respetando la presunción de inocencia y el riesgo de que se produzca una nulidad, pero no se puede utilizar una vara de medir distinta entre lo que afecta al socialismo y al PP. La comparecencia mostró el auténtico Sánchez que aguantará sin importarle los escándalos, las derrotas parlamentarias e incluso las condenas judiciales, si es que se producen, porque su única prioridad es la supervivencia. Se considera un Titán que se enfrenta a la ultraderecha y las fake news, cuando en realidad persigue seguir con su principesca vida monclovita. No sería una pérdida de tiempo que Feijóo viera la comparecencia para constatar que no puede acordar nada con él, así como la importancia de cortar amarras con el pasado y prescindir de sorayistas como los hermanos Nadal.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)