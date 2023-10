A Sánchez solo le interesa Sánchez

El líder del PSOE interpreta que la amnistía le saldrá igual de bien que los indultos. En el frente interno, es decir, en su partido, no tiene ningún problema. Este sábado vimos la exaltación de la partitocracia y el feliz coro de los estómagos agradecidos. Los «aplaudidores» sufrieron hace unas semanas lo que es perder comunidades autónomas y ayuntamientos. Los que se sientan en el comité federal no tienen problema para llegar a final de mes, porque cobran de los Presupuestos. El chollo se acaba si hay elecciones. Por eso, nunca tuve la más mínima duda de que apoyarían la amnistía, el referéndum, la nación catalana y todo aquello que les exijan con tal de comprar el voto de los independentistas. Es bueno recordar que muchos «aplaudidores» no tienen dónde ir. En cambio, su líder gozará de un estatus que le permitirá, como algunos de sus antecesores, no tener que trabajar y dedicarse a ejercer de expresidente que no es un oficio agotador.

Las sociedades europeas son muy caprichosas ante las noticias y no tardan en aburrirse. Hace un tiempo estaban preocupadas por la situación en Afganistán. Todo el mundo se sobrecogía ante la victoria de los talibanes y el futuro de las mujeres. Esta preocupación fue efímera y ya no es noticia. La invasión de Ucrania y el estallido de la guerra sirvió para dedicar centenares de portadas, programas de radio y de televisión. La solidaridad era enorme. Los pijoprogres estaban dispuestos a acudir al frente con ambulancias para socorrer a los pobres ucranianos. Había todo tipo de iniciativas, pero desde hace algún tiempo decayó el interés. Europa ha gastado decenas de miles de millones y los europeos sufrimos las consecuencias de la crisis en nuestros bolsillos. Ahora toca el conflicto en Gaza. El líder socialista conoce muy bien que las noticias son efímeras. Una sustituye a la otra haciendo que la gente olvide la anterior. A Sánchez solo le interesa el futuro de Sánchez. Es una nueva forma de patriotismo. Con los dirigentes de su partido entregados, ya sea por los sueldos o las subvenciones, España pasa a un segundo lugar.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)