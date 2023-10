Sánchez defiende la amnistía por primera vez y la justifica "en el nombre de España"

"Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida.Y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década pasada". Con estas palabras, el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha defendido de forma clara y contundente la amnistía y la negociación con los independentistas por primera vez.

Y lo ha hecho ante el Comité Federal de su partido reunido hoy en Ferraz, a los que se ha dirigido para dejar claro que es "la única vía" para evitar un gobierno de la derecha. Para ello no ha dudado en justificar lo que él ha denominado "nuevas medidas de gracia" y si bien ha admitido que antes de las elecciones no se planteaba la amnistía, porque ese no era el plan, ahora las circunstancias son otras. "Hay que hacer la necesidad virtud", matizaba el líder de los socialistas.

O lo que es lo mismo, sin pacto con los independentistas y lo que es más importante, sin amnistía, no habrá posibilidad alguna de sacar adelante la investidura: "Esta medida es una condición para que pueda haber un Gobierno de progreso", reconocía por primera vez Sánchez.

🗣️Pedro Sánchez, en el Comité Federal del PSOE: "Cataluña está lista para el reencuentro total. En el nombre de España, en el interés de España, defiendo hoy la amnistía en Cataluña"pic.twitter.com/ZeslLPL5GR — La Razón (@larazon_es) October 28, 2023

Unas palabras que no han gustado mucho, por no decir nada, al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y a su delegación que se mostraron con talante serio y sin aplaudir. Basta recordar que el presidente autonómico ha mostrado su rechazo a una medida que "no tiene cabida en la Constitución".