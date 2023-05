Sánchez/Nodoyuna contra Ayuso

No consigo entender las maniobras de Sánchez contra Ayuso, porque siempre le salen mal. Y generan, además, graves perjuicios para el PSOE en Madrid. Hasta el momento ha conseguido que sea el tercer partido por detrás de Más Madrid. El lío que organizó este martes para intentar que subieran dos ministros a la tribuna de honor de los actos del Dos de Mayo es increíble. A pesar de los denodados esfuerzos del motivado sindicato de periodistas sanchistas, la realidad es que cosechó una nueva derrota. Me recuerda uno de los personajes creados por Iwao Takamoto en la serie de dibujos animados «Los autos locos». Sánchez es como Pierre Nodoyuna, conocido en inglés como Dick Dastardly, que siempre aparece acompañado de su malvado perro Patán. Nodoyuna/Sánchez está obsesionado por ganar las carreras de coches campo a través, pero siempre pretende conseguirlo mediante engaños y trampas. A pesar de que sus planes están muy elaborados y parecen viables, su propia incompetencia le conduce al fracaso.

Una regla básica del periodismo es que cuando hay que explicar un titular porque no se entiende es que está mal. Es lo que ha sucedido con el enredo organizado este martes. Nadie lo entiende. Sánchez se empeñó en que asistiera el ministro de la Presidencia, que no estaba invitado, y que fuera situado, además, en la tribuna para que presidiera los actos de la Comunidad de Madrid acompañando a la ministra de Defensa, que sí estaba invitada. Por tanto, el Gobierno contaba con una adecuada representación institucional que estaba situada en el lugar de honor que le correspondía. Ningún menosprecio o intento de enfrentamiento. La parte inexplicable de la polémica consiste en conocer la razón por la que quería que hubiera dos ministros y no tres, cuatro, cinco…. Nadie ha sido capaz de explicarlo. Por supuesto, Sánchez/Nodoyuna no se hubiera atrevido a organizar este lío con el gobierno independentista catalán. Por supuesto, tampoco con el PNV. El aparato propagandístico recibió rápidamente pintorescas interpretaciones sobre el protocolo y las extendió como si fueran grandes expertos. Estoy horrorizado imaginando el pertinaz ridículo que harán cuando usen la Inteligencia Artificial. Acabarán defendiendo que se aplique el protocolo del reino merovingio.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)