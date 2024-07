Tiempos de extrema peligrosidad

No son tiempos tranquilos para la humanidad con la actual situación en Ucrania y Gaza y el intento fallido de asesinato contra Donald Trump, que es preciso discernir a la luz de la geopolítica mundial actual. Que el ex presidente y candidato a la reelección, podía ser un objetivo a batir por el conocido como «poder oculto en la sombra» –«deep state»– era una posibilidad no susceptible de ser calificable como «conspiranoica» ya que Trump durante su anterior mandato se refirió públicamente a quienes «pretenden mandar sin haber pasado por las urnas» en una alusión que todos los estadounidenses entendieron perfectamente, y afirmando que él no lo permitiría. La sociedad norteamericana está fuertemente polarizada llegando incluso a plantearse la posibilidad de una guerra civil dada la masiva posesión de armas por parte de la población. La investigación para aclarar cómo pudo producirse el atentado con el francotirador apostado sobre la cubierta de un edificio ubicado enfrente, y a escasos 130 metros de la tribuna, está alimentando teorías diversas, basadas en que es inexplicable que el «Servicio Secreto», la unidad policial de élite encargada de la protección de los expresidentes y presidentes, no lo hubiese detectado. Trump salvó la vida por unos centímetros, al girar la cabeza hacia su derecha en ese preciso momento, fortuna que no tuvo un hombre de 50 años situado en las gradas posteriores a él y que falleció salvando la vida a su familia protegiéndola con su cuerpo. El 12 de noviembre son las elecciones presidenciales y los escasos cuatro meses que faltan, van a ser de extraordinaria importancia para garantizar la paz y la estabilidad mundiales. Lo sucedido con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 puede convertirse en un pálido recuerdo de lo que pudiera acontecer el próximo enero o antes, si no se extrema la prudencia evitando crispar más la actual situación. San Juan Pablo II sufrió un grave atentado el 13 de mayo de 1981, afirmando que la Virgen de Fátima le salvó la vida, y que había que cumplir su mensaje porque «en los designios

de la Providencia no hay meras coincidencias», es decir, no hay casualidades. El atentado contra Trump ha sido el

13 de julio, la fecha en que la Virgen dio ese mensaje en Fátima en 1917. El Papa lo cumplió y evitó una escalada bélica en momentos de gran tensión entre la URSS y EE UU. Y cayeron el Muro

de Berlín y la misma URSS. «Para que quien quiera ver, pueda ver». Aunque sabemos que «no hay peor ciego que el que no quiere ver».