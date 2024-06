Los tres caballeros

El viernes pasado cumplió ochenta años uno de los más grandes escritores del siglo veinte. Su labor de escritura se centró –casi toda ella– en canciones pop y se llama Ray Davies. De su pluma salieron obras como «Waterloo Sunset», «Sunny Afternoon», «Lola» o «You really got me». Con su banda, The Kinks, formó la triada imbatible de grupos británicos de música (al lado de The Beatles y de Rolling Stones) a principios de la década de los sesenta.

La escritura de Davies siempre partió de lo modesto, de lo costumbrista, de la pura observación de la realidad, para elevarse a cotas de evocación humana tan irónicas como entrañables. Su relato en melodía de dos jóvenes amantes observando la puesta de sol desde el londinense puente de Waterlo es una obra insuperable y todos tuvimos la suerte de verlo interpretarla en vivo para todo el globo, hace doce años, en la ceremonia de las Olimpiadas de Londres. Un lustro después, le otorgaron en su país el título honorífico de Sir, con los canónicos toques de espada sobre los hombros. Otros dos músicos británicos también han recibido esa distinción: Mick Jagger y Paul McCartney, quienes precisamente pertenecen a los otros dos grupos anteriormente citados.

Si me hubieran dicho de joven que esa generación de enloquecidos pop a la que seguíamos nos iba a guiar hasta la vejez y enseñarnos a adentrarnos en ella, sin duda me habría parecido entonces imposible. Debe ser muy gratificador para ellos recibir esos reconocimientos, lo cual me ha hecho pensar que en nuestro país deberíamos ensayar ya algún tipo de ceremonia parecida para nuestros genios. Ray Davies nació en 1944. Serrat en 1943. Sabina en 1949. Raphael también en 1943. El Dúo Dinámico han rebasado ya los 85 años. Habría que darles títulos excepcionales que los destaque o algo similar a esta gente. Todavía estamos a tiempo.