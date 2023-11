Los «Últimos Tiempos» y la actual apostasía mundial

La situación mundial con la guerra en Oriente Próximo desatada por la organización terrorista Hamás contra Israel, además de la inacabable guerra en Ucrania con EEUU y Rusia/ China liderando los dos bandos respectivos, se le añade la reciente pandemia del Covid19, y la Naturaleza desencadenando numerosos y graves cataclismos. Es cierto que siempre se han producido guerras, epidemias, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, tsunamis, inundaciones, etc..., si bien parece que actualmente, con una frecuencia e intensidad por encima de lo habitual. Son «signos de los tiempos» que nos remiten a esas palabras pronunciadas por Jesucristo y recogidas en los Evangelios de San Mateo y San Lucas, dirigidas a los saduceos y fariseos que le pedían una señal del cielo para creer en Él: «Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y no sabéis distinguir los signos de los tiempos?». El Concilio Ecuménico Vaticano II recoge esa referencia en la Constitución Gaudium et Spes (alegría y esperanza) afirmando que la Iglesia tiene el deber permanente de «…escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos (….) como signos auténticos de los planes de Dios». En la Sagrada Escritura también está recogida la referencia a los «Últimos Tiempos» que es confundida con frecuencia con el «fin del mundo» siendo dos realidades distintas. La primera haría referencia al final de «este tiempo», de igual forma que existieron el tiempo de los Patriarcas, de los Profetas.., que precedieron a la «plenitud de los tiempos» que se alcanzaría con la Encarnación en el seno Virginal de María y el nacimiento del Señor como anuncian los Evangelios y las Cartas de san Pablo a los Efesios y a los Gálatas, y a los que seguiría el actual tras la Resurrección del Señor: el «tiempo de los gentiles» (todos los no judíos). Por su parte el «final del mundo» es el final de la Historia, profetizado con la «segunda venida de Jesucristo, en gloria y majestad, para juzgar a vivos y muertos...» El libro del Apocalipsis de san Juan, y el discurso escatológico de Jesucristo en los Evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, anuncian una gran tribulación previa a esos últimos momentos de nuestra actual era. En la actualidad no escasean quienes interpretan que la actual situación que experimenta el mundo coincide con el recogido en esos textos sagrados, por lo que conviene recordar que Nuestro Señor llamaba a discernir esos Signos de los tiempos, pero que también afirma que no nos corresponde conocer «ni el día ni la hora». Aunque la Apostasía actual sí es un Signo, inédito hasta ahora en la bimilenaria Historia de la Iglesia.