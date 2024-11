En Valencia ganó Trump

A estas horas, cuando escribo estas líneas, aún no se sabe quién gana en Pensilvania, pero lo que es seguro es que en Valencia ganó Donald Trump, el populismo que incitó al pueblo a asaltar el Capitolio. Nos quejamos a este lado del mundo de las ideas del señor naranja mientras tenemos aquí a un presidente del Gobierno que trata a Valencia como si fuera Puerto Rico, un Estado asociado que tiene poco que decir sobre lo que se debate en Wisconsin o Carolina del Norte, los Estados clave. Uno se pregunta qué hubiera pasado si el Gobierno de la Generalitat valenciana tuviera signo «progresista» o si en Madrid fuera el PP el que calentara el sillón. Esos cantes de ida y vuelta igual no sonarían tan desafinados. Tan triste como cierto. Mazón y Sánchez son las serpientes que calentó la política.

El presidente, a más a más, ha llevado demasiado lejos aquello del «solo sí es sí». Consentir la ayuda con el agua al cuello es de una sociopatía inusitada. Toda crueldad es poca con tal de dirigir el relato. Valencia es el ejemplo de que lo descentralizado, palabra que enloquece a Pedro Sánchez para expiar su inacción, no tiene por qué ser bueno. Porque, si esta es la descentralización, que recuperen el mapa de España de la EGB con Castilla La Nueva y Castilla La Vieja. Y, además, qué le importa en estos momentos a un vecino de Paiporta la descentralización. Lo que quiere, él y los de los demás pueblos afectados, es que los hechos se adelanten a los conceptos. Que no los gobiernen con las maneras de Donald Trump, ese señor que igual ha ganado en Nevada.

Al cabo, llegados a este punto de la tragedia, lo que se dice en Moncloa importa poco, si bien marca los titulares. Solo me creo a los periodistas que están por allí y nos cuentan lo que ven. Son los únicos ojos con tan buena intención como mala leche, o sea, de fiar, pues los buenos que podrían ser malos, o sea, los periodistas, se convierten en imprescindibles. No escribo sobre los que se enfangan o se maquillan demasiado para no manchar la página.