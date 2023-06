Tanto el Partido Popular como el PSOE disponen de un voto ideológico copioso y seguro. Tanto Alberto Núñez Feijóo como Pedro Sánchez se encuentran respaldados por numerosos electores. Pero aparte la distorsión del voto por correo y la del sufragio canicular vacacional, en las elecciones del 23-J juega, tal vez de forma decisiva, el voto en contra, y eso puede confundir al presidente del PP en el futuro. Una parte considerable de los sufragios del 23-J no se depositarán en favor de Alberto Núñez Feijóo, sino en contra de Pedro Sánchez. El líder popular deberá reflexionar que muchos de los votos que le abrirán los portones del palacio de la Moncloa son el producto de las corrientes antisanchistas. Varias acciones del dirigente socialista han generado en los últimos años una ola de fuerte reproche. Hay mucha gente que no puede soportar que, para permanecer en el poder, Pedro Sánchez se haya puesto de acuerdo con los proetarras de Bildu y con los secesionistas de ERC. Varios presidentes autonómicos socialistas y otros muchos alcaldes no querían ver ni en pintura en sus demarcaciones a Pedro Sánchez durante la campaña electoral. Sabían que no sumaba nada y que el voto en contra podía resquebrajarles. Como así ha sucedido. A posteriori se multiplicaron en Valencia, en Extremadura, en Aragón y en otros muchos sitios los reproches a Pedro Sánchez por el saldo negativo que electoralmente suponía su nombre y su presencia.

Recuerdo una larga conversación que, teniendo apenas veinte años, mantuve con Gabriel Maura. Me subrayó la profunda adhesión de los mauristas a Antonio Maura. «Pero el antimaurismo terminó destrozando la gran gestión de mi padre». El voto en contra no es una entelequia. Puede resultar decisivo y terminar expeliendo a Pedro Sánchez de su madriguera monclovita. Es necesario, sin embargo, que Núñez Feijóo no se envanezca, sino que reflexione lo que supone el voto en contra. Exige actuar con la humildad que debe acompañar a una eventual victoria del Partido Popular el próximo 23 de julio. No va a ganar Núñez Feijóo. Va a perder Pedro Sánchez. Y redacto estas líneas porque hay precedentes de lo que digo. El líder popular necesita apartarse en su partido de los inevitables dispensadores de incienso y atender a gentes que le digan la verdad.