Sobre la vuelta de Dios

Se multiplican los signos de que Dios está de vuelta en Occidente, que, después de mayo del 68, parecía abocado a una apostasía general. Parece que el proyecto ilustrado del materialismo, firmado por Marx, Freud y Nietzsche, que proclamó la muerte de Dios, ha fracasado o está a punto de fracasar. Lo mismo que el socialismo, sucedáneo del cristianismo. De unos años a esta parte, hay una reacción vigorosa, encabezada por las nuevas generaciones, en busca de la espiritualidad perdida y de los valores arraigados en el cristianismo: principios morales estables, compasión, familia, trascendencia, oración, comunidad... La abrumadora soledad digital, el vacío moral del laicismo, la inseguridad existencial, la crisis masculina, el ruido agobiante de la publicidad, la pérdida del sentido de la vida y el deterioro de la salud mental son algunas de las razones que se apuntan para explicar este cambio, del que empiezan a hacerse eco los principales medios de comunicación y los intelectuales más sagaces.

En unos días se han sucedido entre nosotros indicios llamativos de este destacado fenómeno social: el filósofo católico surcoreano Byung-Chud Han, autor del libro «Sobre Dios», acaba de recibir el Premio Princesa de Asturias. La cantautora Rosalía ha presentado clamorosamente en Madrid su nuevo album «Lux», vestida de monja. En el Festival de Cine de San Sebastián ha obtenido la concha de oro «Los domingos» de Alauda Ruiz de Azúa, una película protagonizada por una chica que deja todo y se va monja. Más de cuatro siglos después, hemos visto al Papa y al Rey de Inglaterra rezando juntos en la Capilla Sixtina... Cualquiera puede preguntarse: ¿Qué está pasando aquí? Algunos datos: En el Reino Unido, en seis años la asistencia a la iglesia ha pasado de 3.7 millones a 5.8, y en los últimos cuatro años la fe confesada en Dios de los jóvenes -18 a 24 años- ha subido del 16 al 45 por ciento. En Francia se han bautizado en la Pascua de este año 17.800 adultos, casi la mitad jóvenes. En España la «generación Z» vuelve a misa: el porcentaje de los menores de 35 años que se confiesan católicos ha pasado del 34 al 45 por ciento en cinco años. De ellos, por primera vez, los hombres superan a las mujeres en asistencia a misa dominical.

Dentro del cristianismo aumenta sobre todo la atracción por el catolicismo. Todos los caminos llevan a Roma. Sin lanzar las campanas a vuelo, algo está cambiando. Nietzsche, el de la muerte de Dios, advirtió que «sin fundamentos espirituales, la humanidad edifica sobre arena».