«Zoopolítica» para Sumar

Lo único constante en la naturaleza es el cambio. Y en Sumar han debido tomarse tan en serio la máxima de Heráclito que no han parado de mutar desde su fundación. Cierto es que la historia del espacio «a la izquierda de la izquierda» (interminable eufemismo con el que esquivar los adjetivos «extrema» o «radical» que sí se aplican con toda naturalidad al otro flanco del arco ideológico) ha estado marcada por transformaciones y denominaciones fluctuantes, del Partido Comunista en adelante, pero los de Yolanda Díaz parecen decididos a lograr el récord. Como si tuvieran la capacidad de regeneración, por ejemplo, de una estrella de mar que renueva sus brazos tras cada pérdida o rasguño. Nacieron en abril de 2023 como una amalgama de formaciones que intentaba acoplar los restos de Podemos y, desde entonces, no han parado de hacerlo: varias puestas de largo, más o menos oficiales, más o menos festivas, y entre esos actos solemnes y ese encaje organizativo, llegaron la realidad y los nefastos resultados de las autonómicas, Galicia, País Vasco y Cataluña como recordatorio de lo que es la irrelevancia. Y ese fue el impulso para que Sumar entrara en modo camaleón: acomodando sus propuestas y argumentarios, a veces como elefante en cacharrería, y molestando a sus antiguos colegas morados, al socio mayoritario de gobierno (ay, lo del pez grande que se come al pequeño) y hasta a los sindicatos. Ahora, llega la última pirueta, en forma de congreso (re)fundacional en busca del líder perdido en el trayecto y que ha sido convocado con la intención de acabar con el exotismo de un año en el Gobierno de España sin el respaldo de un partido. Aunque aquí, en realidad, empezamos a deslizarnos fuera del ámbito biológico y comprender el fenómeno tendríamos que acercarnos a otras especies más misteriosas o legendarias, entre la ciencia y la ficción porque, quizá, Sumar ya se haya instalado en la dimensión de criatura mitológica. A modo de unicornio.