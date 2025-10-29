Lleva viviendo en Andorra varios años y denuncia que ahora le obligan a hablar en catalán: "Si lo hubiese sabido no habría venido"

Agustín51, también conocido como 'Agus' o @Agustin5111 en la plataforma YouTube, es un joven creador de contenido muy conocido por su faceta como youtuber o streamer en Twitch. Normalmente, el nacido en Sevilla siempre ha ofrecido vídeos muy claros en todos sus perfiles de redes: los videojuegos. Varios le recordarán por su 'época dorada' en la que jugaba al Call of Duty online con otros compañeros de profesión; otros sabrán de él por su más que habituales enfados mientras trataba de quedar primero en cualquier partida del Fortnite; mientras que también estarán aquellos que le conozcan por su participación en el 'Escuadrón Salchichón', grupo que anunció su disolución en marzo de este mismo año.

Básicamente, Agustín ha sido capaz de ofrecer un contenido muy adecuado para la gente joven. Mirando a sus estadísticas, por llamarlo de alguna manera, en YouTube reúne casi 5,15 millones de suscriptores, cifras más que envidiadas por muchos. También cabe destacar que en TikTok no le va nada mal, ya que acumula 2,2 millones de seguidores; lo mismo ocurre en Instagram, aplicación donde también está muy presente (1,5 millones de seguidores).

"Me he mudado aquí porque puedo ser feliz y libre"

Varios youtubers siempre han sido sujetos de crítica por parte de diversos canales. Al fin y al cabo, son personajes públicos cuyos actos siempre van a ser sometidos a análisis por parte de las audiencias. Por ejemplo, algo muy habitual en este sentido fue la marcha 'en masa' de varios de ellos a Andorra, y ejemplo de ello es el propio 'Agus'. Estos trabajadores de Internet siempre han sido muy claros. La razón principal por la que se mudaron allí siempre ha tenido que ver con la alta carga fiscal de España. El principado soberano es una opción muy atractiva, ya que está situado al lado de nuestro país y sus impuestos son, en comparación, 'mínimos'.

Durante el 2023, el nacido en Alcalá de Guadaíra fue criticado debido a unas declaraciones que proporcionó sobre este mismo tema. Al principio, el hizo las maletas desde España hasta Andorra por una razón muy clara. "Yo me he mudado aquí porque puedo ser feliz y libre", comentaba hace dos años. El catalán es la lengua de carácter oficial en Andorra, aunque también pueden escucharse el castellano, el francés o, incluso, el portugués. Por ello, muchos españoles que solo se comunican en la lengua oficial de su país viajan allí por esa pequeña presencia del idioma.

"De haberlo sabido con anterioridad no me habría mudado a Andorra"

Como andaluz, Agustín51 hizo eso pero, tras unos cuantos años allí, algo comenzó a cambiar. "Que de un día para otro aparezca una parte del gobierno y diga que: "a partir de ahora, la gente que se ha mudado tiene que aprender catalán; que todo el mundo tiene que tener un título de catalán". Todo eso cuando yo llevo viviendo cinco años aquí", expuso el streamer. Tras estas declaraciones, retrocede en el tiempo y manifiesta que en caso de haber sabido que esto ocurriría, "no me habría mudado aquí".

Él confesó que le gusta vivir "en lugares libres, donde cada uno pueda hacer lo que quiera y en los que se respete esa ligera línea entre la vida de los demás, y eso Andorra lo cumple". No obstante, vuelve a exponer la idea de que, de repente y tras varios años residiendo ahí, le digan lo siguiente: "Si quieres renovar tu residencia aquí debes aprender catalán". Es tal el descontento de Agustín que llega a calificar esto como "una dictadura". Según sus propias palabras, el ya lo tiene todo ahí. Dispone de una vivienda, varios amigos y muchas otras cosas que generaliza y no menciona.

"No quiero faltar al respeto ni al catalán, ni a los andorranos ni a nadie"

Aunque parezca que estas declaraciones son criticando a la lengua cooficial de Cataluña, 'Agus' sostiene que para nada es así. Anima a todos sus espectadores a pensar detenidamente todas sus explicaciones a la vez que manifiesta que su intención es "sin faltar al respeto al catalán, ni a la gente que vive en Andorra, ni nada. Tengo respeto con todo el mundo".

Él fue un ciudadano nuevo en Andorra cuando todavía era menor de edad. "Poneos en la piel de un joven de 17 años, andaluz, que se muda y que es libre de poder hacer lo que quiera", sostiene mientras que el vídeo recogido por El Nacional.cat llega a su fin.