Un colombiano asegura que los vascos son las personas más valientes de España: "No puedes decirles que no tienen huevos"

Julián Barbosa, también conocido como @juliantrujillo370 en la red social TikTok, es un joven creador de contenido de origen latinoamericano (Colombia) que en la actualidad está viviendo en el País Vasco. De hecho, este es uno de los principales temas que trata en su cuenta.

Echando un pequeño vistazo a todo el perfil, se pueden observar vídeos relacionados con aspectos culturales vascos, como pueden ser el tema de su lengua cooficial, las experiencias que tiene de residir allí siendo extranjero o alguna diferencia que guardan los propios vascos entre el resto de los españoles o los colombianos.

"No le digas eso porque, obligatoriamente, lo va a hacer"

Por supuesto, estos últimos también engloban mucha importancia dentro de toda su cartilla de contenidos. Al haber nacido allí y haber viajado a España, ofrece muchos testimonios de ello, aunque no solo con un enfoque cordial. El humor y las risas por situaciones cotidianas también están muy distribuidos en su red social con publicaciones sobre los contrastes entre vascos y latinos o el lío en una conversación entre colombiano y españoles por las diferencias en las palabras.

No obstante, el tema que ahora concierne es en el que ha anunciado la frase que jamás se le debe decir a una persona que ha nacido en Euskadi. "Nunca le digas a un vasco que no hay huevos para hacer algo", expresa. La principal razón de ello es que, una vez escuchen estas palabras, "obligatoriamente lo van a hacer".

"Le acabaron haciendo una estatua"

Para profundizar y ofrecer el contexto suficiente por el que hace estas declaraciones, Julián llama al estrado a a una figura histórica vasca muy destacada. "Hay un ejemplo muy claro: Guillermo Larregui", señala. Conocido como 'el Vasco de la Carretilla', fue un inmigrante nacido en Pamplona que recorrió una infinidad de kilómetros del territorio argentino con una carretilla que pesaba 130 kilos; todo esto ocurrió en 1885.

"Le dijeron: 'a que no tienes huevos de coger una carretilla y viajar por Sudamérica'. ¿Y qué hizo él? Lo hizo inmediatamente", continúa a la vez que ofrece algunos otros detalles del viaje de este hombre, como por ejemplo su paso por Bolivia. Fue tal su trayectoria que, en el momento en el que la terminó, su hazaña fue recordada para la posteridad.

"Terminó en Iguazú y le hicieron una estatua. Entonces, nunca se le puede decir a un vasco que no tiene huevos", profundiza. De nuevo, reitera esa idea de que cuando le dices a una persona que no es capaz de realizar algo concreto, esta lo terminará haciendo para demostrar su orgullo y su dignidad. Con ello, el testimonio de Julián llega a su fin.

¿Qué significa la expresión 'No hay huevos'?

Como gran parte de los lectores conocerá, 'no tienes huevos' es una frase popular del español coloquial que se emplea para retar a una persona a hacer algo que requiere de una gran valentía. A su vez, también se suele usar para apuntar a una persona que carece de coraje como para hacer algo que no es tan complicado. En cuanto a su origen, guarda una relación simbólica con los testículos, los cuales siempre han sido relacionados con la virilidad, la fuerza o el valor de las personas. Por ello, si se dice que 'no tienes huevos', se le estará atribuyendo a la persona que es alguien no apto para enfrentarse a un desafío determinado.