RickyEdit, youtuber andaluz, ofrece su punto de vista sobre Barcelona: "Es mi favorita, pero este último año..."

Dar un paseo por las calles donde la delincuencia acecha de forma habitual es toda una experiencia de lo más inquietante y de alto riesgo. No obstante, existen quienes comparten contenidos en las redes sociales que denuncian este tipo de situaciones, lo cual es verdaderamente beneficioso y cumple con una excelente labor social: evitar que los ciudadanos sufran, de forma innecesaria, las peores consecuencias posibles. En este sentido, existe una cuenta de TikTok que se dedica a visibilizar este tipo de actuaciones y que ha conversado con un youtuber para dar a conocer al público cómo están siendo sus primeros días en Barcelona.

Se trata de un video publicado en TikTok por @eldebcnapiedecalle, el perfil de un creador de contenido dedicado a realizar publicaciones sobre la seguridad que hay en las calles, especialmente en la ciudad de Barcelona. Entre sus vídeos se pueden encontrar, al detalle, cómo son las estafas más comunes, los robos, las incidencias con carteristas o las experiencias cotidianas que se viven en las zonas con mayor riesgo de delincuencia.

"¿Qué te está pareciendo Barcelona?"

Estas exposiciones, relatos de robo, testimonios de agresiones, críticas sociales y opiniones, entre otros, suelen ser compartidos para el público mediante un estilo directo, en un formato de videos muy cortos para que el mensaje cale en la audiencia. Ejemplo de ello es la pequeña entrevista que se le hace al youtuber cordobés RickyEdit, un joven de 27 años que se dedica a comentar temas polémicos con un humor provocador y con una crítica social al final.

Consiste en lo que parecer ser una conversación totalmente improvisada mientras el protagonista del video y el entrevistador están andando en una estación de trenes de larga distancia. Para dar comienzo, se le lanza la siguiente pregunta: "¿Qué te está pareciendo Barcelona?". La respuesta por parte del youtuber es bastante positiva, ya que le lanza uno de los mejores piropos posibles a la ciudad.

"Barcelona me encanta, es mi favorita de lejos"

"A ver, yo lo he dicho siempre, en España, y le pese a quien le pese, inclusive he hecho vídeos hablando del tema, de todo lo que ocurre aquí, para mí es la ciudad más bonita", declara. Para secundar esta opinión, comienza a detallar que esto se debe al nivel, tanto cultura como estético, que se respira por las calles barcelonesas, todo ello sumado de un "Barcelona me encanta, es mi favorita de lejos".

No obstante, como era de esperar en un perfil que habla de criminalidad en las calles, Ricky expresa lo siguiente: "Ahora, es cierto que este último año se ha agravado mucho la situación de la delincuencia, de los robos". Además, también ofrece un pequeño reconocimiento a las medidas de difusión que ayudan a dar a conocer al público lo que está ocurriendo, como hace este perfil de TikTok. "Creo que este tipo de acciones son lo necesario y lo más positivo, que se promueva y que se difunda", explica el andaluz.

"Hace unos cuantos años había una zona muy conflictiva"

Tras estas declaraciones, se le vuelve a lanzar otra pregunta: "¿A ti te han intentado robar alguna vez?", a lo que responde al instante con un "joder...", dejando entrever que le ha pasado en un gran número de ocasiones. Aclara que, en su caso, "no ha sido rollo 'pickpocket' (carterista) de meter la mano" para así robarle lo que tiene en los bolsillos, sino que ha ocurrido algo diferente.

Esto se debe, en gran parte, a su afición y su faceta como mago, lo cual lo ha convertido en una persona más previsora que vigila, en repetidas ocasiones, que no haya desaparecido lo que lleva encima cuando pasea por la calle. "Me dedico también a la magia y siempre estoy muy pendiente de lo que llevo, lo que no y lo que cargo", revela. Por último, hace mención a su tierra natal y apunta a una zona más peligrosa, aunque no detalla el nombre. "En Córdoba, hace unos cuantos añitos, también había una zona un poquito más conflictiva. Allí era: 'dame todo lo que tengas o te rajo'", finaliza.