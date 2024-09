El podcast de Carmen Morodo: el escorpión que mece la cuna

La adjunta al director de LA RAZÓN, Carmen Morodo, asegura en su podcast sobre la actualidad política que las informaciones que apuntan a la existencia de unas "cloacas" dentro del Gobierno y del Partido Socialista, en las que participan, presuntamente, personas cercanas al presidente Sánchez, tienen como copyrigth el nombre de alguien que ya ha entrado en modo venganza.

"En el PSOE están muy obsesionados con un nombre: el del exministro José Luis Ábalos". Pero, según asegura Morodo, "quieren confiar en que no largue todo lo que sabe porque, al final, él saldría más manchado".

En este sentido, la adjunta al director analiza las amenazas al presidente del Gobierno y recuerda que Pedro Sánchez "es un corcho, siempre sale flotando de todas las circunstancias y de todos los líos, aunque todos los que le rodean acaben ahogándose".

"Pueden confiar, sentencia Morodo, que quien está filtrando teme por no mancharse, pero que no se les olvide una cosa: no hay que creerse ese mito de que los escorpiones cuando pican acaban suicidándose. Pican y sobreviven"