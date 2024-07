El podcast de Carmen Morodo: "La falta de un estudio sobre cómo nos afectará la soberanía fiscal de Cataluña me parece una vergüenza"

La adjunta al director de La Razón hace en el nuevo episodio de su podcast una reflexión sobre lo que está pasando en Cataluña y, más en concreto, sobre lo que han pactado PSC y ERC para investir al socialista Illa como nuevo presidente de la Generalitat. "A mí me parece profundamente irresponsable incluso aunque se esté pensando en que no se va a producir porque lo tumben las bases de ERC, por la presión de Puigdemont, porque venga a Cataluña o porque incluso tenga que pasar por el Congreso de los Diputados y Junts no lo apruebe". Pero el hecho de que no existe ningún estudio técnico sobre cómo puede afectar al modelo de financiación la cesión de los impuestos a Cataluña y esa soberanía fiscal, "me parece una vergüenza, porque al final en lo que estamos es ante principios básicos que afectan a la izquierda, como la solidaridad, la igualdad y porque lo que se negocia y lo que se reparta y se nos quite a los otras comunidades autónomas eso ya no tiene arreglo. Están jugando con el interés de todo y la respuesta que dan es 'eso ya lo veremos a medio plazo'".