El podcast de Carmen Morodo: La trampa sin salida de Puigdemont a Sánchez

Esta semana en su podcast, la subdirectora de La Razón, Carmen Morodo, analiza el último órdago que el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha lanzado al presidente del Gobierno, para que se someta a una cuestión de confianza. "y que supone dejar en suspenso la negociación de los presupuestos". El órdago habría pillado completamente "por sorpresa tanto a la mayor parte de los dirigentes de Junts como, por supuesto, a Pedro Sánchez y a sus ministros. Lo que sí se esperaba era que en esta reaparición el expresidente de la Generalitat hiciese recopilación de sus exigencias, recopilación de los agravios y de los incumplimientos, pero incluso había algunos que confiaban en que hiciese algún guiño a lo que nos estaban vendiendo que se estaba pactando con él en todo lo que es la órbita de Moncloa, en la órbita de la Generalitat. Illa y Sánchez. El mensaje que se trasladaba es que las cosas iban bien, que se tenía bastante encarrilado el pacto en lo que tiene que ver a la cesión de las competencias de inmigración a la Generalitat, que se tenía también bien encauzado el nuevo techo de gasto y que todo esto creaba una base para que se pudiese confiar en la aprobación de los presupuestos, no de manera inmediata, pero sí ya para marzo abril del año que viene. Bueno, pues lo que ha hecho Puigdemont es una especie de punto de inflexión, una moción de confianza que es casi una moción de censura en diferido y es una trampa de las grandes para Pedro Sánchez, porque la proposición no de ley que él ha registrado en el Congreso de los Diputados tiene todo para poder salir adelante, tiene la mayoría suficiente con el apoyo de EPP y de Vox".

Y es que, "en el caso de que Sánchez decida desoír ese mandato del Congreso de los Diputados, una vez que se apruebe esta proposición no de ley, se va a encontrar en la misma situación que si se somete a una moción de confianza y no convence a sus socios, es decir, que perdería el apoyo de los siete diputados de Junts. Al menos eso es lo que ha dicho Puigdemont. Es verdad que estamos acostumbrados a que diga y haga otra cosa, es verdad también que ya ha demostrado su capacidad de sorprendernos con las espantadas, pero yo creo que aquí cruza una línea clara en la medida en que no se quede en el anuncio, sino que al minuto siguiente está registrando en el Congreso de los Diputados esa proposición no de ley que se tendrá que debatir, que se tendrá que someter a votación y que abre un nuevo escenario, indudablemente, aunque en el Partido Popular, que tampoco le veían venir este movimiento, pues estén ahora mismo diciendo no, no, no vamos a pisar el freno, nosotros no estamos, al menos todavía en la moción de censura".