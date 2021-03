El Papa llega a Irak en una visita histórica

El Papa Francisco ha aterrizado en el aeropuerto internacional de Bagdad tras cuatro horas y media de vuelo, donde retomará su agenda internacional y mostrará su apoyo a los más de 250.000 cristianos que viven en el país, una población que ha sufrido en su piel la guerras y la persecución de Estado Islámico. El avión, un A330 operado por Alitalia, donde viajan además 75 periodistas acreditados, despegó del aeropuerto de Roma-Fiumicino a las 07:45 (hora local). En el trayecto de 2.947 kilómetros, el avión ha sobrevolado Grecia, Chipre, Israel y Jordania.

El Pontífice ha señalado, ante los periodistas que lo acompañan en su viaje, que sentía “la obligación” de visitar la “tierra martirizada” por las guerras y el terrorismo de Irak. Tanto Francisco, la comitiva que lo acompaña, la tripulación del avión y los periodistas que viajan con él han sido vacunados contra el coronavirus, pero el uso de mascarillas sigue siendo obligatorio para todos.

De hecho, se ha visto al Papa con mascarilla al bajar la escalerilla del avión que lo ha dejado en el aeropuerto internacional de Bagdad. Su primera cita ha sido un encuentro privado con el primer ministro de Irak, Mustafa Al-Kadhimi, en la sala VIP del mismo aeropuerto. La última vez que se reunió con él fue el 25 de enero en el Vaticano. En el mismo aeropuerto, Francisco realiza también la tradicional visita de cortesía privada al presidente de la República de Irak, Barham Salih. Al finalizar, el Papa participará en el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático que se realizará en un salón del Palacio Presidencial de Bagdad y pronunciará su primer discurso.

Se trata del primer viaje del Papa desde el inicio de la pandemia de coronavirus ya que, por motivos sanitarios, el Vaticano decidió suspender todos los viajes internacionales del Pontífice. El último viaje apostólico del Santo Padre fue a Tailandia y a Japón, del 19 al 26 de noviembre de 2019.

Su viaje más difícil

Durante prácticamente un año, sólo se ha permitido esporádicas salidas a los alrededores de los muros vaticanos y una visita fugaz a Asís, en el centro de la península italiana. Pero la desescalada ha terminado oficialmente aquí. No con una visita sencilla, de cortesía, sino con un viaje a Irak. Es la primera vez que un Pontífice ponga un pie en este país árabe. En mitad de una pandemia, que aún está lejos de terminar, y el riesgo fehaciente de atentados. El más difícil todavía. «Vengo como peregrino arrepentido para implorar al Señor el perdón y la reconciliación después de años de guerra y terrorismo, para pedir a Dios el consuelo de los corazones y la curación de las heridas», dijo ayer Francisco, ante quienes dudaron de que el avión papal despegaría.

Lo hace hoy en Bagdad, desde donde regresará a Roma el próximo lunes por la mañana. Apenas tres días de visita oficial, pero con una agenda a la que no le caben ya más citas. Bergoglio acudirá a Mosul, durante años autoconsiderada capital del Estado Islámico; a Erbil, la principal ciudad kurda, a la que huyeron miles de cristianos durante los combates; o a las ruinas de Ur, donde se supone que nació Abraham, profeta de las tres religiones monoteístas.

Los pocos dirigentes que se han atrevido a volar a Irak durante los últimos años se solían quedar en la «zona verde» de Bagdad, el área supuestamente segura, donde se concentran embajadas y organismos internacionales. Francisco se moverá en avión y helicóptero por buena parte del país. Mientras que para los desplazamientos cercanos utilizará un coche blindado con las ventanillas bajadas.

Bombardeo de una base

Tan solo hace un par de días se produjo un bombardeo en una base militar al oeste del país. Se puede entender como un rescoldo más de una guerra nunca del todo terminada, pero es que hace mes y medio un doble atentado suicida en un mercado de Bagdad acabó con la vida de más de una treintena de personas. El ISIS reivindicó su autoría. Fue el momento que más se temió por la cancelación del viaje, aunque más de puertas hacia afuera.

Para el Vaticano y la Iglesia iraquí, que ha reiterado sus agradecimientos al homenaje que Francisco rendirá a su comunidad, no había dudas. Bergoglio las disipó del todo el pasado miércoles en su audiencia semanal. «Irak no puede esperar, esperaba a Juan Pablo II y se le prohibió ir. No se puede desilusionar a un pueblo la segunda vez», dijo.

El arrojo del Papa tampoco admite debate. Pero existen factores exógenos que podían haber impedido de nuevo el viaje en contra de su voluntad.

El número de casos de coronavirus en Irak se ha multiplicado en las últimas semanas, las autoridades locales han impuesto medidas restrictivas, como el toque de queda, y apenas tienen recursos para afrontar la pandemia. Tanto el Pontífice como el resto de la comitiva, incluidos los periodistas que le acompañan en el vuelo papal, llegan vacunados.

Aglomeraciones

Pero se teme porque el fervor desatado por el Papa pueda provocar aglomeraciones que agraven la situación. Los actos estarán reservados a un número limitado de personas, generalmente algunas decenas, aunque en Erbil celebrará una misa para 10.000 espectadores, que llenarán un tercio del aforo de un estadio. Tampoco está claro que las fuerzas del orden iraquíes consigan contener a los fieles que quieran estar cerca de Francisco.