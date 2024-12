Este es el motivo por el que la DGT te puede multar por llevar la bola del remolque (y nadie lo sabe)

La bola del remolque es un elemento que pueden llevar los coches conocido por la mayoría de conductores. Muchos se decantan para que sus caravanas, quads, motos, pequeños barcos o bicicletas puedan acompañarlos por sus vacaciones por España e incluso en distancias más largas. Otros simplemente conocen este elemento por las dificultades adicionales que puede causar a la hora de aparcar en un espacio reducido si lo tiene el coche de delante.

Este accesorio es muy útil y muy sencillo, y puede ser de gran ayuda en muchas situaciones pero también puede generar un problema si no se está al tanto de los límites de su uso y se usa de manera incorrecta. El Código de Circulación no habla específicamente de este elemento y por ello la mayoría de conductores no están al tanto, pero se puede recibir una multa por llevar la bola del remolque en el coche.

La razón por la que la DGT puede multar por llevar la bola del remolque

Un conductor puede recibir una multa si coloca una bola en su vehículo y no solicita y supera una inspección por reforma de gravedad en la estación ITV en un plazo de 15 días. Esto se consideraría una infracción grave que podría ser sancionada con una multa de hasta 400 euros pese a que el Código de Circulación no hable específicamente de la bola de remolque.

El procedimiento a seguir

Para instalar legalmente una bola del remolque, lo más fácil y recomendable es escoger un modelo que esté homologado por la Unión Europea específicamente para nuestro vehículo (se suele hacer así). Una vez instalado en un taller autorizado, hay que solicitar en la estación ITV una inspección por reforma de gravedad. En la cual se debe de aportar un informe de conformidad y un certificado de instalación del taller que se haya encargado de hacer el arreglo.

Posteriormente, el taller debe enviar una copia del certificado de instalación y de la ficha técnica de nuestro vehículo al fabricante del gancho. Y este emitirá entonces un informe de conformidad en formato electrónico.Siempre que se complete este procedimiento dentro del tiempo indicado anteriormente, no se podrá recibir ninguna multa salvo que se cometa el siguiente error.

La bola no puede tapar la matrícula

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial explica claramente que ningún objeto puede impedir o dificultar la visión de la matrícula. Por tanto, si la bola lo hace, también estaría considerado como una infracción grave y la sanción económica sería de 200 euros.

La carga debe ir protegida

Cuando se llevé la carga enganchada a la bola, se tiene que proteger para evitar que se caiga. Esta carga no puede convertirse nunca en un estorbopara que el resto de conductores y agentes de tráfico, sean capaces de percatarse de nuestra posición, de nuestras maniobras y de los elementos distintivos de nuestro vehículo. De hacerlo, si un agente lo considera oportuno, puede llegar a sancionar. Estas multas solo suelen prosperar en los casos manifiestos.