Matteo Bruni, ha sido nombrado portavoz del Papa Francisco en sustitución de Alesandro Gisotti

Mateo Bruni, en una entrevista concedida a Vatican News ha comentado – “El nombramiento es sin duda un honor para mí. Me gusta leerlo como un signo de estima no sólo por mi persona, sino también por la historia de la que provengo y por el trabajo realizado con los colegas de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Agradezco la confianza del Santo Padre y del Prefecto, Paolo Ruffini, que me apoya con la cercanía del Dicasterio”

Sobre su nuevo papel como portavoz del Papa Francisco ha comentado en la entrevista que, aunque siempre entre bastidores, ha tratado de asegurar que su trabajo contribuyera a la correcta información, tratando de transmitir algunos de los temas principales del pontificado.

Según el nuevo portavoz, el mundo de la información necesita, una comunicación oficial clara, transparente de los acontecimientos, que contribuye a la lectura de la complejidad del mundo en el que vivimos. “Pienso en una comunicación que enriquezca nuestra comprensión del contexto en el que tienen lugar los acontecimientos. El pontificado del Papa Francisco ya se cuenta a través de sus gestos, de sus palabras, de sus elecciones, pero el significado histórico de algunos acontecimientos se comprende a veces mejor en una perspectiva más amplia. En este sentido, me gustaría contribuir a fin de que la Oficina de Prensa sea cada vez más un punto de referencia para los periodistas que informan sobre Papa y la Santa Sede a todo el mundo.

Alesandro Gisotti, su antecesor desde hoy, se ha dirigido a los periodistas que estaban presentes en el momento que salió a la luz el comunicado con el nombramiento, y en sus emocionadas palabras, dedicó buena parte a Joaquín Navarro Valls, y aseguró que “era impensable que algún día yo me sentaría en la misma silla que Joaquin Navarro Valls”

Alesandro concluirá con encargo de Director Ad Interim de la Sala de Prensa el próximo 21 de Julio. Comentó emocionado que no dejará de agradecerle al Santo Padre la confianza y el apoyo que le ha dado durante en estos siete meses que ha durado su mandato.

El 31 de Diciembre en una declaró en el momento de su nombramiento que asumía esta tarea con espíritu de servicio, consciente del momento excepcional e inédito para la Oficina de prensa, luego de las repentinas renuncias de su director George Greck y su Vicedirectora Paloma García Ovejero. Señala también en su comunicado que “en este semestre tan denso – también y sobre todo para mi familia – he contado con el apoyo total del Prefecto Paolo Ruffini y de mis colegas de la Oficina de Prensa a quienes dirijo mi gratitud.

Le deseó a Matteo Bruni sus mejores deseos de éxito y su disponibilidad de colaboración.

Para los periodistas que cubren los vuelos apostólicos, la labor de Matteo ha sido esencial. En los destinos a donde ha viajado el Papa, Bruni es el primero que aparece en el lugar de encuentro de los periodistas para llevar a cabo la agenda del día. Su sistema de control para que nadie “se pierda” es fundamental. En la puerta del autobús y con la lista de periodistas en la mano, va pasando lista uno a uno, si por cualquier motivo uno de los informadores falta por cualquier despiste o dificultad, Matteo orquesta perfectamente el operativo para localizar a quien falte y arrancar a la hora exactamente prevista. A la hora de abordar el avión su experiencia para colocar a cada uno de los medios en el sitio adecuado, también es grande y en las visita oficiales al Vaticano, su caracter y conocimientos, le han hecho desarrollar eficientemente su cargo de coordinador.