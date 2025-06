“Las palabras del Papa León han sido un empuje para nosotros” Padre Antonio Aurelio, Vicario General de la orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos.

En una charla con el Padre Antonio Aurelio que nació en Sevilla, hace un tiempo aquí en Roma, me dijo una frase que me salta cuando pienso en el trabajo que los Trinitarios realizan en su día a día: “Nuestro trabajo no es estar en Roma, nuestra labor es ir allí a donde nos necesitan”.

Esta mañana en la sala Clementina del Palacio Apostólico, el papa León comentó que teniendo delante de él a franciscanos y trinitarios le hacía recordar la pintura del ábside de la Basílica de San Juan de Letrán con la imagen que muestra al papa Inocencio III recibiendo a San Francisco y San Juan de Mata juntos, para honrar su gran contribución a la reforma de la vida religiosa y agregó que: “Curiosamente se representa a San Francisco arrodillado con un enorme libro abierto, casi como si estuviera a punto de decirle al Pontífice: Santidad, sólo le pido que viva la regla del Santo el Evangelio sine glossa San Juan de Mata, en cambio, está de pie y sostiene la regla en la mano que redactó junto con el Pontífice. Si San Francisco muestra su docilidad a la Iglesia presentando su proyecto no como propio, sino como un don divino, San Juan de Mata, muestra el texto aprobado, estudio y discernimiento, como culminación de un trabajo absolutamente necesario para llevar a cabo el propósito que Dios ha inspirado. San Francisco expone al Papa la necesidad de seguir a Jesús sin reservas, sin otros fines, sin ambigüedades ni artificios. San Juan de Mata expresó esta verdad con palabras que más tarde resultarían fundamentales y que San Francisco haría suyas. Un buen ejemplo será vivir sin nada propio, sin nada, escondido en el aposento de su bolsillo o de su corazón como él ha hecho”.

El Papa León había hasta este momento pronunciado sus palabras en italiano pero después se dirigió a los asistentes en español, con su español más sentido:

“Para actualizar este don, ustedes los trinitarios han querido centrarse en el propósito de su Instituto, llevar consolación a aquellos que no pueden vivir la fe en libertad. Durante estos meses han hecho oración este deseo, siguiendo las palabras de San Pablo: perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no aniquilados, que inspiran el lema de su capítulo. Me uno a esta oración y pido también a Dios Trinidad que éste sea uno de los frutos de su asamblea, que no dejen de recordar en su oración y en su esfuerzo cotidiano a los perseguidos por causa de su fe" y agregó: “Además, esa tensión hacia los miembros de la Iglesia que más sufren, atraerá la mirada de las vocaciones, de los fieles y de los hombres de buena voluntad a esta realidad y a ustedes los mantendrán disponibles a los servicios que desarrollan en la Península Arábica, Oriente Medio, África y el subcontinente indio.

El padre Antonio Aurelio comentó para La Razón una vez finalizado el encuentro de hoy en el Vaticano con el Santo Padre: “ Las palabras que el Papa León XIV nos ha dicho a los Trinitarios y a los otros asistentes fueron que esto debe de ser la ruta de la Orden. Los cristianos perseguidos están en el ADN de cada religioso. Nuestras oraciones cotidianas deben de ir dirigidas a los que sufren a causa de su fe en Cristo. El Papa nos conoce y sabe que la Orden Trinitaria es la única orden religiosa que su misión son los cristianos perseguidos. Por tanto debemos ser fieles al carisma original. Sus palabras han sido un empuje para todos nosotros” destacó.