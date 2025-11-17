Hemos invitado al Papa a visitar España

La visita de la cúpula de la Conferencia Episcopal Española al Papa León de esta mañana estaba solicitada desde mayo tras el nombramiento del nuevo pontífice en mayo. Estas visitas son “habituales” después del nombramiento de un nuevo Papa. El presidente de la CEE: "Hemos invitado al Papa a venir a España. Le hemos sugerido diversas ideas, una que ya estaba pendiente con el Papa Francisco respecto a una visita a Canarias por el asunto de las migraciones. El año próximo se celebran diversos centenarios..." y añadió: "Logicamente no podemos confirmar" aseguró.

La visita coincide con el caso del presunto delito de abusos sexuales por parte del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza cuando era sacerdote en Getafe en la década de los 90 a lo que el presidente de la CEE Luis Argüelo comentó: “Los procesos en general casi siempre son lentos porque son garantistas”.