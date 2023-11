¿Qué santo se celebra hoy, sábado 11 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Hoy es sábado 11 de noviembre, todos los años en esta fecha, la Iglesia Católica rememora la figura de 14 onomásticas. Desde La Razón destacamos a San Martín de Tours, un obispo católico de Tours que es patrono de numerosas ciudades.

¿Cómo fue la vida de San Martín de Tours?

San Martín de Tours nació en el año 316 en Panonia, actual Hungría. Su padre era un oficial del ejército romano con el que Martín tuvo que mudarse al norte de Italia cuando le ascendieron a veterano y le concedieron tierras en la actual Pavía.

En Italia, San Martín de Tours comenzó a recibir educación y solo a los diez años empezó a asistir a misas en la Iglesia. No obstante, esto no gustaba nada a sus padres. Pues por aquellos años, el cristianismo aun no estaba bien visto.

En el año 334 se bautizó. Sin embargo, tuvo que dejar su deseo de estudiar la fe cristiana a un lado porque al ser hijo de un oficial del ejército, estaba obligado a unirse a una ala de la caballería. Por tanto, con 18 años, se unió a una de estas alas en la Galia.

Sirviendo como soldado, en Amiens, un día vio a un mendigo que tenía mucho frío. Sin pensárselo dos veces, con su espada, rasgó su capa y se la dio al mendigo para que se tapara con ella. Esa misma noche, la historia cuenta que San Martín de Tours soñó con Jesucristo. Él le dijo: "Martín, siendo todavía catecúmeno, me ha cubierto con este vestido".

Esto provocó un cambio profundo en Martín que decidió dejar el ejército y aunque fue encarcelado y acusado de traidor, finalmente en el año 356 pudo dedicar su vida a Cristo. Se unió a los discípulos del obispo Hilario en Poitiers y fue predicando hasta volver a Italia donde convirtió a su madre al cristianismo.

Sin embargo, tuvo un enfrentamiento con los arrianos y lo sometieron a latigazos en público. Después de ser expulsado también de Milán por otro arzobispo arriano, se refugió en un albergue donde llevó una vida ascética.

No obstante, sus días no acabaron ahí dado que en el año 361 regresó junto al obispo Hilario, donde le ordenó diácono y más tarde presbítero. Diez años más tarde, fue nombrado obispo de Tours hasta que en el 397 falleció.

Además de celebrar la efeméride de San Martín de Tours, cada 11 de noviembre se rememora a estas otras 13 onomásticas: