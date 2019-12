Advientosaludable: Cepillarse los dientes después de la comida disminuye las ganas de seguir comiendo

La sobremesa es característica de estas fiestas, casi como una tradición más. Se suele aconsejar evitarlas, ya que es mejor sustituirlas por un paseo o por alguna actividad distinta para así evitar que ese último trocito de turrón encima de la mesa acabe en tu estómago. Pero si no puedes seguir este tipo de recomendaciones por cualquier motivo, el consejo más accesible y posible de cumplir es cepillarte los dientes al rato de después de comer, no inmediatamente. Esto hará que tu apetito disminuya y no quieras seguir mezclando alimentos con ese sabor mentolado de la pasta de dientes.

