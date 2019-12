Nuevas herramientas para detectar precozmente el VPH

La empresa de diagnóstico molecular Genomica, del Grupo PharmaMar, ha presentado una comunicación oral en el congreso internacional multidisciplinar sobre el virus del papiloma humano (VPH) Eurogin 2019, celebrado del 4 al 7 de diciembre en Mónaco y que reúne a profesionales y especialistas para abordar las necesidades en la detección y tratamiento del VPH.

Publicidad

En este contexto, la doctora Ditte Møller Ejegod del Departamento de Patología del Hospital Universitario de Copenague (Hvidvore), presentó los resultados de un estudio comparativo sobre el uso de la tecnología CLART HPV4s en citología líquida SurePathTM, un avance en el diagnóstico temprano del VPH.

El abstract, titulado “Comparison between BD onclarity, Roche cobas, Agena massarray HPV and Genomica CLART HPV4 with Surepath cervical screening samples using the Valgent framework” analiza los resultados obtenidos del genotipado del panel Valgent4 con cuatro métodos diferentes. El panel consiste en 1.295 muestras de SurePathTM de cuello de útero y se ha analizado con: CLART HPV4s, de Genomica, OnclarityTM HPV Assay (BD), HPV MassArray (Agena Bioscience) y cobas HPV (Roche). Este estudio demuestra que la tecnología CLART cumple con las pautas internacionales de sensibilidad, especificidad y reproducibilidad en las muestras de detección de cáncer de cuello uterino SurePathTM. Los resultados obtenidos en este estudio multicéntrico permiten explorar la posibilidad de utilizar el genotipado en el cribado primario de cáncer de cérvix en muestras de SurePathTM.

Existen más de 100 tipos de VPH diferentes, entre los que se encuentran los que tienen un mayor riesgo de derivar en un cáncer de cérvix. Para la detección del virus es necesario realizar una recogida de muestras de citología del cuello uterino. Actualmente, se utiliza el sistema de citología en base líquida, ya que se obtienen mejores resultados en la detección de las lesiones cervicales precancerosas. Uno de estos sistemas de recogida de muestras muy utilizado es SurePathTM. Con la tecnología CLART HPV4 se pueden genotipar muestras recogidas con este sistema en el cribado de cáncer de cérvix.

570.000 nuevos casos

El VPH es la infección de transmisión sexual más común en el mundo que puede provocar cáncer. Según las estadísticas, entre un 75-80% de hombres y mujeres sexualmente activos pueden contraer este virus en algún momento de su vida, siendo el responsable del 10% de los casos de cáncer de cérvix en mujeres. En la actualidad, la tecnología desarrollada por Genomica permite identificar el tipo concreto de VPH que sufre la paciente y evaluar el riesgo de padecer un tumor.

Publicidad

El cáncer de cérvix es la cuarta neoplasia más frecuente en mujeres con 570.000 nuevos casos cada año, lo que representa casi el 7% de todos los cánceres femeninos. El principal origen del cáncer cervical es el VPH, del cual se ha demostrado que un número creciente de subtipos son tipos de alto riesgo para el cáncer. Dicha tasa de mortalidad por cáncer cervical podría reducirse mediante la prevención, el diagnóstico temprano y la detección efectiva.