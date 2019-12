¿Conoces todas las propiedades del arroz de levadura roja?

Algunos alimentos se empiezan a consumir mayormente por las propiedades “curativas” que presentan. Este es el caso de la levadura de arroz, que es beneficiosa para combatir el colesterol. Sin embargo, no en todos los casos.

El arroz rojo es un producto chino tradicional que se obtiene mediante la fermentación de arroz blanco por la levadura “Monascus purpureus”. Cabe destacar que es un ingrediente común en suplementos alimenticios.

Ciertas cepas de esa levadura, bajo determinadas condiciones de fermentación, producen unas sustancias llamadas monacolinas, que presentan uno de los principios activos empleados para reducir la hipercolesterolemia (el exceso de colesterol). Es decir, contiene monacolina K pura y presenta la misma estructura que la lovastatina, un principio activo que produce una disminución del colesterol LDL (conocido como “colesterol malo”). Esta reducción se puede apreciar cuando se ingieren a partir de 10 mg. de este alimento.

La EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) ha aprobado la alegación científica: “la monacolina K del arroz de levadura roja contribuye al mantenimiento de los niveles normales de colesterol en la sangre”. Sin embargo, en determinados casos NO está recomendado:

Embarazadas y mujeres en la lactancia . No hay suficientes garantías de seguridad.

Niños y adolescentes menores de 18 años.

Asimismo, si la ingieres porque ayuda a disminuir el colesterol es incompatible con el consumo de:

Alcohol .

Determinados medicamentos . Algunos ejemplos son los inhibidores del citocromo P450, como la eritromicina, o de inmunosupresores a base de ciclosporina u otros medicamentos contra el colesterol a base de estatinas.

Pomelo. Tomar jugo de pomelo con suplementos de arroz de levadura roja también podría aumentar el riesgo de sufrir efectos secundarios perjudiciales causados por el suplemento.

Generalmente, el arroz de levadura roja se consume mediante suplementos alimentarios, que son los que proporcionan la cantidad suficiente de la sustancia activa para ayudar a reducir los niveles del colesterol en sangre. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en la mayoría de los casos los complementos alimenticios a base de arroz de levadura roja son productos de múltiples ingredientes, y no se tiene certeza de las posibles interacciones de las monacolinas con todos ellos. Como suplementos no tienen obligación legal de ofrecer información sobre posibles riesgos o contraindicaciones, con lo que su seguridad no es la de un medicamento.