¿Es un error hacerse mascarillas faciales caseras? Los expertos no lo aconsejan, te explicamos por qué

Principios inestables. Frutas como el limón y la naranja son famosas por tener beneficios despigmentantes y por ser una gran fuente de vitamina C. Sin embargo, también es conocida la capacidad de la vitamina C para irritar la piel o causar, incluso, más manchas. Para evitarlo, “las firmas cosméticas trabajamos con formulaciones en las que la vitamina C está estabilizada. Es por ello que no se suele trabajar con el ácido ascórbico como tal, sino con formas estables como el tetraexildecil ascorbato o el ácido ascórbico etilado. Si a una mascarilla le aplicamos, por ejemplo, zumo de limón, seguramente irritemos la piel y generemos manchas a largo plazo, porque no es un principio estable y variará dependiendo de la luz, el aire, etc., produciendo el efecto opuesto al deseado”, explica Raquel González, directora de educación de Perricone MD.