“Una adecuada alimentación es imprescindible para encarar el Covid-19”

1- ¿Hay que valorar la desnutrición en la lucha contra esta pandemia? Es decir ¿una correcta nutrición ayuda a encarar al virus y poder vencerlo?

La adecuada alimentación es fundamental para mantener y mejorar nuestra salud en general. En el caso del COVID 19 es imprescindible. Una adecuada alimentación que nos mantenga el sistema inmunitario lo más fuerte posible (y para conseguirlo influye mucho nuestra alimentación) va a permitir que aunque nos infectemos de Coronavirus, podamos pasarlo de manera asintomática. Recordad que entre el 40-50% de personas infectadas lo pasan asintomáticamente y esto se debe a que el sistema inmune termina derrotando al virus que está en nuestro cuerpo. Por eso ni siquiera les da síntomas. Si nuestro sistema inmune está débil, hay más probabilidades de que esa infección pase a dar síntomas y, en un 20% se convierta en un cuadro clínico moderado, y en un 5% un cuadro clínico severo.

2- Cuáles son las recomendaciones dietéticas en pacientes con covid 19 con sintomatología leve en domicilio?

Sería consumir mínimo 3 piezas de fruta diarias, de preferencia cítricos, kiwi, fresa, piña o bayas rojas; 2 o 3 porciones de verduras, de colores verde, amarillo y rojo siempre y a diario; 2 dias de pescado mínimo a la semana, sobre todo, azúl (atún fresco, salmón, sardina, emperador, anchoa, boquerón); aceite de oliva extravirgen siempre y para todos los platos ñ; uno o dos días de legumbre a la semana (sobre todo, lenteja y garbanzo); entre 10 y 20 almendras, nueces o anacardos diarios, como snack entre horas; lácteos desnatados a diario, donde no falte un yogurt al dia; un huevo al dia; muy moderado el consumo de carne roja o embutidos (1 vez por semana); cero comida rápida mientras uno esté con la infección, cero postres industriales (puede ser una o dos onzas de chocolate negro al dia y una vez a la semana un postre artesanal); cocinar la mayoría de los alimentos, no muchas ensaladas ni crudos; lavar todo lo crudo con agua y jabón.

3- ¿Por qué hay que evitar los alimentos precocinados y la comida rápida?

Porque no aportan nada bueno a la salud y mucha grasa saturada, azúcares industriales y aditivos alimentarios que nos van a bajar más las defensas. Además nos hacen engordar y el sobrepeso crea un estado inflamatorio interno que nos baja más el sistema inmunitario.

4- Pueden ser de interés especial los probióticos o prebióticos?

Sí, porque son muy importantes para mejorar nuestro sistema inmune y mantener la barrera intestinal intacta y fuerte, cosa que nos protege de invasores externos. Los podemos conseguir en los alimentos (yogurt o keffir) y fruta, verdura y cerales integrales. No se aconseja tomar probióticos en pastillas muchos días seguidos. Con un plan de 15 dias es suficiente para mantener la microbiota en perfecto estado.

5- Hay que prestar atención a la hidratación?

La hidratación es muy adecuada ya que hidrata los tejidos corporales y hace que funcionen mejor, elimina secreciones de las vías respiratorias y hace que trabaje el riñón adecuadamente, cosa que nos hace orinar, y a través de la orina eliminamos desechos del cuerpo, fragmentos de virus, medicamentos, etc… Pero debemos hidratarnos con agua, zumos naturales, caldos, infusiones, etc… No es lo mismo con gaseosas y bebidas azucaradas, ya que mucho azúcar industrial no ayuda en la respuesta inmune.

6- ¿Es necesario revisar especialmente el estado nutricional de los pacientes de riesgo?

Sí, ya que tienen más riesgo de que si se contagian, su respuesta inmune sea más leve, y se convierta la infección en un cuadro grave o severo. Con una alimentación adecuada pueden mantener su sistema inmune mejor para afrontar la infección, si es que se da. En ellos, esta prevención es fundamental.

7- Es necesario suplementar con vitaminas A y D y otros micronutrientes a los pacientes de covid con déficit nutricional?

Sería muy adecuado. La vitamina A, E y especialmente la D y C tomadas en altas dosis (llegando al límite recomendado) se está viendo que puede ayudar a los pacientes a que no se produzca un efecto que ocasiona el virus y que es una de las causas de que empeoren mucho, que es la tormenta de citoquinas por una respuesta inmune exagerada. Para llegar a esas dosis, además de los alimentos deberían suplementarse con pastillas de vitaminas.

8- ¿Qué otros suplementos se recomiendan en este caso?

Todos aquellos que mejoren la inmunidad. Además de las vitaminas antes descritas estaría el Acido fólico, los minerales Zinc, Selenio, Cobre, Hierro, Calcio, Fósforo, Magnesio; los ácidos grasos omega 3 y 6, Isoflavonas y Polifenoles, etc…

9- Habría que llegar incluso a la nutrición enteral en pacientes incapaces de alcanzar sus objetivos nutricionales ni siquiera con la suplementación oral?

Si el paciente está en estado más crítico se va a recurrir a nutrición enteral en el hospital. Si está en casa y no tiene dificultad para deglutir o problemas digestivos que le imposibiliten comer o beber se debe intentar por via oral, aunque sea en forma líquida o semisólida. Si es imposible nutrirse correctamente si se podría recurrir a preparados de alimentación enteral.

10- Y en el caso de que no se tolere la dosis de nutrición enteral, habría que optar por la parenteral en aquellos pacientes de UCI que no alcancen los niveles energéticos y de proteínas ni por dieta oral, ni por suplementos nutricionales ni por la nutrición enteral, al no tolerarla?

Evidentemente en un paciente en estado crítico (que son los que están en UCI) su única via de alimentación es parenteral y sueroterapia. No hay que olvidar que estos pacientes en UCI están sedados y algunos en coma inducido, con lo cual las únicas posibilidades de nutrirle es de forma parenteral y suero en via endovenosa. No pueden deglutir ni masticar y no es recomendable en ese estado. Podría complicar el cuadro respiratorio por broncoaspiración.

11- La nutrición enteral también está recomendada en pacientes con disfagia (dificultad para tragar)?

Si hay disfagia hay que intentar con líquido y semisólido. Si la disfagia es tan grande que ni toleran líquidos y purés livianos , entonces no nos queda otra opción que la nutrición enteral.