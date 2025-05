Un tribunal federal de EEUU cancela todos los aranceles de Trump por inconstitucionales

Una corte federal estadounidense bloqueó este miércoles buena parte de la política arancelaria del presidente Donald Trump sobre las importaciones de numerosos países, al considerar que este se está excediendo en sus poderes. El panel de tres jueces de la Corte de Comercio Internacional falló hoy que el Congreso de EE.UU. no delega una autoridad «ilimitada» en el presidente para que use la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977 (IEEPA).

«Las Órdenes de aranceles mundiales y de represalia exceden cualquier autoridad otorgada al presidente por la IEEPA para regular las importaciones por medio de aranceles», indican los togados.

El fallo detiene los aranceles del 30 % de Trump a China, sus aranceles del 25 % sobre algunos productos importados de México y Canadá, y los aranceles universales del 10 % sobre la mayoría de los bienes que ingresan a Estados Unidos. Sin embargo, no afecta los aranceles del 25 % a los autos, autopartes, acero o aluminio, que estaban sujetos a la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, una ley diferente a la que Trump citó para sus acciones comerciales más amplias.

La administración del presidente Donald Trump presentó una apelación contra el fallo de un tribunal federal estadounidense. "Se notifica que los demandados recurren ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal la opinión y sentencia definitiva del Tribunal del 28 de mayo de 2025", indica el documento judicial.

La Casa Blanca arremetió este miércoles contra "jueces no elegidos" por el fallo judicial. "No corresponde a jueces no elegidos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional", dijo el portavoz Kush Desai en un comunicado. "El presidente Trump prometió poner a Estados Unidos primero, y la administración está comprometida a usar cada palanca del poder ejecutivo para abordar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense", añadió.

La demanda fue presentada en abril por el grupo de defensa legal libertario Liberty Justice Center y representó a la distribuidora de vinos VOS Selections y a otras cuatro pequeñas empresas que alegaron haber sido gravemente perjudicadas por los aranceles, informa la CNN. El panel tomó una decisión unánime, publicando una opinión sobre la demanda de VOS y también sobre otra presentada por doce estados demócratas contra los aranceles de Trump.