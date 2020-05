Sanidad no aclara los criterios que se incumplen para

Ver a los seres queridos, comprar sin cita previa, disfrutar tomándote algo en una terraza son algunas de las medidas de las que disfrutarán aquellos que vivan en los territorios que entren el lunes en la fase 1 de la desescalada. Pero mientras estas medidas de alivio se conocen, lo esencial, saber qué criterios han de cumplir los territorios para pasar de fase, con datos objetivables, resulta bastante difuso u opaco. Anoche Sanidad publicó los criterios de valoración, como el número de casos por PCR y el de hospitalizados en los últimos siete días, incidencia, número de camas... pero sin precisar ningún dato.

Hay dos criterios objetivos publicados el 3 de mayo en el BOE: contar con entre 1,5 y 2 camas de UCI por cada 10.000 habitantes y entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes. El problema es que no se tiene claro cuántas camas UCI había antes de la crisis. De hecho, en no pocas ocasiones se preguntó cuál era el nivel de estrés de las UCI en diferentes fechas y desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias no se precisó.

«Nadie sabe de dónde ha salido el ratio de las camas de UCI y de agudos al que obliga Sanidad. De la OMS, no» Juan G. Armengol, presidente de Semes

Y no solo: «Nadie sabe de dónde ha salido ese ratio de camas. De la OMS, no», explica a este periódico Juan G. Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes). Armengol recuerda que la «OMS establece tres criterios que no vienen en el documento de Sanidad: control de la infección, mantenimiento de resto de patologías no Covid-19 y las causas sanitarias derivadas de la crisis económica, como una mayor pobreza infantil. Ninguno de estos tres parámetros vienen en el documento de Sanidad».

Cuarentena a los contactos

Así, por ejemplo, para el control de la infección, la OMS recuerda que «hay que detectar y realizar pruebas a todos los casos sospechosos, atenderlos y poner en cuarentena a los contactos para controlar la transmisión». Es decir, rastrear los posibles contagiados y sus contactos. «En Wuhan por ejemplo se contó con 80 rastreadores por cada 100.000 habitantes. En la Comunidad de Madrid serían necesarios unos 5.000. Sin embargo, Sanidad no nos ha informado nada al respecto ni de cómo piensan hacerlo», asegura Armengol.

«El Ministerio de Sanidad ha exigido a las comunidades autónomas hacer el seguimiento de la persona contagiada y de sus contactos para la desescalada, pero se sigue sin hacer. También que se medicalicen las residencias y creo que este criterio no se cumple en ningún sitio», añade el doctor Antonio Burgueño.

Además, la OMS precisa que, «una vez identificados los casos sospechosos, se les debe realizar pruebas inmediatamente para confirmar o desestimar el contagio por Covid-19». Otro aspecto que no se cumple. Y que también «los casos confirmados, independientemente de su confirmación mediante pruebas o en base a síntomas o signos, deben ser aislados de forma segura, efectiva y rápida para evitar la transmisión en la comunidad. Lo ideal es que los casos confirmados se aíslen en instalaciones especiales para reducir las posibilidades de transmisión... Si esto no es posible, y se requiere que los casos se autoaíslen en sus hogares, debería haber un seguimiento y apoyo adecuados para garantizar que las personas tengan la capacidad de autoaislarse de forma eficaz sin ningún contacto social». Esto tampoco se cumple.

Para el resto de valores a cumplir, Sanidad habla de una visión de conjunto entre incidencia acumulada, los casos por 100.000 habitantes, capacidad para controlar fuentes de contagio, control epidemiológico, etc. sin especificar ningún valor, pese a lo importante que es. Así, en cuento a los casos por 100.000 habitantes, los epidemiólogos consideran que han de ser 2 casos por 100.000 habitantes, lo que sería 940 casos nuevos en España. Lo ideal sería lograr que antes de pasar a la fase 1 los territorios llevaran 14 días con menos de 2 casos por 100.000 habitantes de media. Sin embargo, Sanidad no ha especificado el baremo.

Otro factor para el control epidemiológico que tanto destacó Fernando Simón al inicio de la pandemia fue el R0 menor a 1. Este índice de reproducción supone cuántos casos secundarios se producen a partir de un primario. Es decir, a cuántas personas infecta cada persona que se contagia. Sin embargo, el Instituto de Salud Carlos III lleva ya varios días sin facilitar este valor. El 30 de abril España tenía 0,69. Pero este dato no se facilita todos los días (ni ayer, ni el jueves, por ejemplo) por lo que no es posible saber si algún territorio lleva dos semanas por debajo de R0 1.

Otro criterio para la visión de conjunto son los PCR, sin embargo, es un dato del que tampoco se informa. Sanidad únicamente da los positivos y cuando se le pide aunque sea los PCR hechos a los sanitarios, tampoco los da, porque, según el Ministerio, «las comunidades autónomas no se los facilitan al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias». De modo que el último dato es que hasta el 30 de abril España, en teoría, había hecho 28,69 PCR por mil habitantes, con regiones como Madrid de 41,69, Cataluña, 30,83 y Murcia, 14,4. Sin embargo, no es un dato que se facilite diariamente, por lo que podría ser ese o no.