Kombutcha, el elixir de los “yoguis”

En estos tiempos de pandemia, han surgido en el ámbito de la alimentación muchas recomendaciones de superalimentos que, supuestamente, aportan beneficios protectores para nuestro sistema inmunológico. Por ello, hay que estar más atentos que nunca a los avales o argumentos con los que se defienden las propiedades de esos productos. En el caso del té kombutcha, una receta milenaria que data del año 414 A.C, la evidencia se centra en que su consumo regular mejora el sistema inmunológico, es una gran fuente de antioxidantes, ayuda a la desintoxicación, mejora la digestión y la flora intestinal, equilibra el metabolismo y es revitalizante.

Gran parte de su éxito proviene de su composición: vitaminas (B1, B2, B3, B6, B12, ácido fólico, C, D, E y K), enzimas (proteasas, amilasas y catalasas), ácido fólico, que desarrolla un papel importante en el metabolismo celular, ácido glucurónico como principal agente terapéutico, además de otros ácidos presentes, como el láctico, el acético, el tartárico, el málico y, en menor cantidad, cítrico. También contiene proteínas, potasio, hierro y calcio. La kombutcha es, además, una bebida rica en nutrientes antioxidantes como la luteína, los betacarotenos, el lipoceno, el selenio y/o la coenzima Q10.

Otra ventaja importante es que su contenido en azúcar añadido es muy pequeño (la mayoría se elimina en el proceso de fermentación) y es una opción muy buena para sustituir los refrescos azucarados.

De los centros de yoga a la nevera de tu casa

Hace un par de años, saltó a los titulares la noticia de que la reina Letizia era un gran adepta a este producto, y que consumía una marca 100% española, Komvida, creada por dos emprendedoras jóvenes y muy viajadas, Beatriz Magro y Nuria Morales, en Frenegal de la Sierra (Badajoz). Esta información fue un hito para la marca, que hoy por hoy está presente en más de 3.000 puntos de venta en toda España. La democratización de esta bebida milenaria estaba en marcha, y ya no era solo un elixir para yoguis de los centros de élite de grandes ciudades, sino una elección healthy al alcance de cualquier persona que quisiera disfrutar de sus beneficios.

La de Komvida es una kombutcha española de calidad premium y envasada en vidrio, que se obtiene de una doble fermentación de una colonia simbiótica de bacterias y levaduras llamada scoby. Mezclada con té verde, azúcar, agua mineral y zumos orgánicos, da como resultado un sabor intenso y una agradable burbuja natural, ya que se produce por la propia fermentación.

Posible efecto probiótico

Aunque todavía no hay evidencia de los beneficios probióticos de la kombutcha, contiene varias especies de bacterias de ácido láctico que pueden tener función probiótica, tal y como destaca un estudio publicado en Food Microbiology. Otros estudios parecen demostrar también su poder antioxidante en el hígado, protector frente al riego cardíaco, antibacteriano y como ralentizador de la digestión de carbohidratos, reduciendo los niveles de azúcar en sangre,

Carlos Rios, el dietista y nutricionista creador del movimiento @realfooding , que cuenta con una legión de cerca de un millón y medio de seguidores, solo en Instagram, explica cual es en su opinión el beneficio que aporta esta bebida. “No se descartan posibles efectos que mejoren nuestro sistema inmune debido a su contenido en probióticos, por lo que es muy buena opción para incluirla en la dieta. Al ser una bebida no pasteurizada, contiene millones de bacterias vivas que generalmente pueden ser beneficiosas para todas las personas. Aún así, siempre recomiendo que cada persona consulte con su médico y/o nutricionista porque cada caso es particular", matiza.