El Consejo General de Médicos decidirá entre mayo y junio si se querella contra el Gobierno por la gestión del covid-19

La gestión del coronavirus por parte del Gobierno ha provocado que desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) hayan denunciado públicamente la falta de material o que los integrantes hayan pasado a la “indignación al ver cómo el Gobierno compraba material no adecuado para la protección de los sanitarios”, ha recordado el doctor Serafín Romero, presidente del CGCOM. Esta situación les ha llevado a plantearse interponer una querella, que, de momento, el Consejo sigue sin interponer, pese a la alta tasa de fallecidos y contagiados entre los médicos.

“El 19 de abril ya planteamos una acusación particular al enterarnos del asunto de las mascarillas defectuosas de la mano de los Colegios de Médicos. Se está estudiando interponer una querella por comisión de omisión. Entre mayo y junio, cuando tengamos validez electrónica de esa votación, se decidirá si se interpone -la querella- ante el Ministerio de Sanidad y cargos del Ministerio”, explican desde el consejo.

“Se ha retrasado la decisión de interponer una querella porque no teníamos implantado el voto telemático. El funcionamiento de la OMC no es igual que la organización del Consejo General de Enfermería. La permanente general no puede tomar decisiones de ese calado sin autorización de la asamblea para bien o para mal porque hay diferentes opiniones. Si vamos a personarnos lo tenemos que hacer de la mano de los colegios de médicos. Para interponer la querella contra el Gobierno de España y contra el ministro de Sanidad no depende de los cargos que estén en la permanente depende de la Asamblea, eso tiene ventajas e inconvenientes. Sí pueden hacerlo de forma independiente cada colegio, pero no la permanente. Tras la asamblea que tuvimos el 1 de mayo y en relación a lo que se está valorando, la decisión podría estar en esa querella de comisión omisión, pero hay discrepancias. Hay que valorar ese escenario. De todos modos tenemos tiempo para hacerlo. La decisión ha de ser por mayoría, pero no se especifica el porcentaje”, precisa el presidente del CGCOM.

Desde el consejo han asegurado que este retraso no tienen nada que ver con el acuerdo de la OMC con el Instituto de Salud Carlos III publicado el pasado jueves en el BOE. “Es una renovación de un acuerdo de formación que desarrolla el doctor (José Ramón) Repullo. No tiene sentido relacionar esto con la querella. No vamos a abandonar esta vía”.

De hecho, como ha reconocido Serafín, “lo que me pide el cuerpo es haberla puesto, pero ésta es nuestra realidad de funcionamiento”. “Hay colegios que ya han establecido alguna denuncia en el entorno de su CC AA, el Colegio de León es uno de ellos por ejemplo y hay alguno que ha planteado también una denuncia en relación con las mascarillas sobre todo en Castilla y León. Ningún colegio ha presentando una querella en la forma en la que estamos planteándola y esto tendría que ser por mayoría, no se ha estipulado la cuantía, solo por mayoría, otro tema es si es una decisión sabia interponer una denuncia con una mínima mayoría y eso se tendría que discutirlo la asamblea. Intentaremos que este tipo de medidas tengan por lo menos un consenso importante si no lógicamente romperíamos un poco la inercia. Es un funcionamiento que yo defiendo muy democrático”, concluye el doctor Rodríguez, que al ser preguntado por las mascarillas, considera que, “a título personal, soy partidario de usar mascarillas para salir a la calle por responsabilidad hacia los demás”.

Una afirmación que Romero ha hecho en referencia a que los médicos han estado “muy alejados” de la toma de decisiones del Gobierno en la gestión de la pandemia. Asimismo, el Consejo también ha pedido que “la profesión médica sea considerada como una profesión de riesgo”.