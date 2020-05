A la playa con la toalla y un manual de instrucciones

La apertura de las playas de las provincias en fase 2 no será igual para todos. Algunas se vigilarán con drones y se mantendrá la distancia entre sombrillas

Andalucía: Ir duchado de casa y no permanecer más de cuatro horas

La Junta de Andalucía pide al Gobierno poder abrir las playas al baño el día 25, coincidiendo con el pase a la fase 2 de la mayoría de las provincias de la Comunidad Autónoma –Málaga y Granada deberán permanecer todavía en la fase 1–. Mientras tanto, ha publicado un decálogo con recomendaciones de cara a un verano inusual por la incidencia del coronavirus. Entre otras cuestiones, sugiere ir duchado de casa para no utilizar los servicios comunes de la playa y no permanecer en la misma más de cuatro horas por la mañana o por la tarde al objeto de «evitar aglomeraciones». No obstante, deja en manos de los ayuntamientos el establecimiento de los aforos «de acuerdo a las disposiciones que vaya dictando la autoridad sanitaria competente». En este sentido, plantea que se delimite una «distribución espacial» para garantizar la distancia de seguridad y que se fije un horario de apertura y cierre. Las actividades deportivas se harán de forma individual y «sin contacto físico», y pide que los vestuarios y aseos se utilicen en casos «estrictamente necesarios». Los menores de 14 años tendrán que estar acompañados por un adulto y no se podrán usar elementos flotantes.

Barcelona: Colau rectifica y ya no permitirá tomar el sol en la playa

Poco ha durado la alegría entre los barceloneses. Si esta misma mañana el Ayuntamiento, en boca del concejal de Seguridad, Albert Batlle, anunciaba que, pese a la fase 0, a partir de mañana se permitiría tomar el sol en las playas de Barcelona, apenas unas horas más tarde saltaba la rectificación. Los paseos por la playa están permitidos, para descongestionar el concurrido paseo marítimo, pero no tomar el sol.

En rueda de prensa, Batlle ha respondido “en principio sí” a la pregunta de si se permitiría tomar el sol, siempre que se respetara la distancia de seguridad, la hora máxima permitida y sin bañarse. Nada más lejos de la realidad. Pasear y poco más. Los horarios establecidos por el Ayuntamiento de Barcelona, en cualquier caso, se mantienen. A primera y última hora del día la playa continúa reservada para los deportistas: de las 6 horas hasta las 10 para los no profesionales y de 20 horas hasta las 23 para los federados; de 10 a 12 horas y de 19 a 20 horas podrá acercarse la gente mayor, y de 12 a 19 horas las familias.

En la franja deportiva podrá acceder a la playa cualquier ciudadano del término municipal, y, en el resto, los que vivan en un radio de un kilómetro, y se deberán seguir en todo momento las indicaciones de la Guardia Urbana y los servicios de megafonía.

No se podrá acceder a las playas con transporte público ni con vehículo privado, solo a pie y en bicicleta, y se cerrarán a las 20 horas, excepto para la práctica de surf y deportistas náuticos federados y con la correspondiente licencia en la playa del Bogatell.

Valencia: Control de aforo con «app», turnos y más personal de vigilancia

Gandía, Torrevieja y Peñíscola. Tres municipios valencianos, uno de cada provincia, que se preparan para la esperada apertura de las playas. Los tres llevan ya una semana en la fase 1 y trabajan a conciencia aunque lo hagan bajo hipótesis para que realmente, tumbarse en la arena sea un momento para disfrutar. A estas alturas, y siempre con la incógnita de lo que pueda ordenar el BOE, ha quedado completamente descartado que esas figuraciones que corrieron a principio del confinamiento con playas divididas por mamparas vayan a convertirse en realidad. Eso sí, habrá informadores que indicarán cómo se debe ocupar la arena para mantener la distancia social, Policía para que nadie tenga la tentación de saltarse las normas, control de aforo y hasta puede ser que haya que establecer turnos. Las tres localidades se preparan para entrar en la fase 2 que servirá de práctica y aguardan con esperanza el momento en el que se permita la movilidad desde otras provincias. Todos coinciden en que se garantizará la seguridad para que puedan venir turistas de diferentes Comunidades y salvar así la temporada.