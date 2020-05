Desabastecimiento de guantes en farmacias y hospitales

Cuando parecía que el suministro de las mascarillas en España empezaba a normalizarse, el problema de abastecimiento de productos de protección frente al Covid-19 se ha trasladado a los guantes sanitarios. Encontrarlos en una farmacia –ya sean de nitrilo, vinilo, látex o polietileno– se ha convertido casi en una misión imposible y la situación, por el momento, no tiene trazas de que vaya a mejorar a corto plazo. Y puede que ni a medio.

Así lo confirma Teodomiro Hidalgo, Vocal Nacional de Oficina de Farmacia del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacia: «No hay guantes de uso sanitario. Conseguimos una partida en marzo y no fuimos capaces de lograr más de forma regular. Los pocos que hay se reparte entre las farmacias para nuestro personal, y es escaso, y la previsión es que hasta finales de junio no se normalizará el mercado de guantes». Una expectativa incluso optimista a decir de la vocal de Dermofarmacia y Productos Sanitario Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Rosalía Gozalo, quien asegura estar «buscando debajo de las piedras, incluso con proveedores que no son los habituales del canal de farmacia y con precios especulativos que, muchas veces ni llegan y se quedan en las aduanas, o eso nos dicen. Yo llevo intentándolo desde hace más de un mes con más de 60 proveedores distintos y de confianza que me dicen que hasta noviembre no va a haber. Antes una caja de guantes de látex de 100 unidades valía 5 euros aproximadamente y ahora unos 10. Para conseguir eso he tenido que comprar 3.000 cajas y de una sola talla, la pequeña, y adelantando el pago. Y los de nitrilo, antes costaban 8 euros y ahora 13 sin el 21% de IVA, es decir, más del doble».

La razón de esta escasez vendría motivada por varias circunstancias entre las que destacan, además del evidente aumento es su demanda mundial, el hecho de que su fabricación es compleja (más que la de las mascarillas), y a que el poco producto que se consigue se destine al uso sanitario. Sin embargo, y tal y como denuncia Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos , la situación en este ámbito empezaría a ser también preocupante. «Llevamos una semana de desabastecimiento en Castilla y León y me comentan que pasa algo parecido en otras comunidades. Se ha acabado con el «stock» y los propios sistemas de salud están teniendo problemas de y se están racionado». Según fuentes sanitarias, en algunos hospitales de Madrid escasean también. Precisamente ayer el Gobierno anunció la distribución de más de cinco millones de guantes de nitrilo por petición de la CC AA.