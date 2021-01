Tener una mente activa es imprescindible para el día a día y así no perder memoria a largo plazo por factores como la edad, el estrés... Ese objetivo puede ser uno de los propósitos del nuevo año y se puede conseguir con pequeños ejercicios sin esfuerzo, pero altamente eficaces. Pedro López, director del novedoso canal Mente en forma , el servicio de gimnasia mental accesible a través de apps como Whatssap o Telegram, explica cuáles son las siete claves para sacar todo el potencial a nuestra mente de manera sencilla:

-Realiza operaciones de cabeza. Cuando vayas a hacer la compra, ve calculando mentalmente el precio de los productos que vas metiendo en el carrito, esto reforzará tu habilidad con los números, entrenarás tu memoria de trabajo y no te llevarás una sorpresa cuando pagues en la caja.

-Nombres. Durante estas fechas te encontrarás con llamadas de familiares con los que habitualmente no hablas, reta a tu mente a recordar sus nombres completos (nombre y dos apellidos) y sus relaciones, si no conoces o no recuerdas algún nombre pregúntalo y antes de finalizar la conversación por teléfono pon a prueba tu mente.

-Mente y cuerpo. Mantener el cuerpo activo ayuda al buen funcionamiento de la mente. El ejercicio desde casa ha venido para quedarse en nuestra vida. Practícalo habitualmente adaptándolo a tus capacidades y necesidades.

-Oxidación. El cerebro también se ve afectado por la oxidación, por ello, comer alimentos ricos en antioxidantes y ricos en Omega 3 nos ayudará a mantener las conexiones neuronales en forma. Incluye en tus cenas frutos secos como las nueces, almendras o avellanas; frutos rojos como los arándanos, las manzanas o las uvas y pescado, en especial el salmón.

-Sonríe. Haz actividades que te gusten y te hagan sentir bien, las emociones agradables ayudan a la mente a estar abierta a nuevos aprendizajes facilitando la neuroplasticidad.

El director de Liceum insiste en que, aunque tengamos una mente sana, es fundamental potenciarla día a día para prevenir problemas. “Todo lo que hagamos hoy es salud para mañana”.