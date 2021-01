La Covid-19 aumenta la mortalidad en las embarazadas

Estar embarazada en plena pandemia de la Covid-19 puede convertirse en un factor determinante en caso de contagio por SARS-CoV-2. Así lo confirman varios estudios publicados hoy durante la celebración de la reunión anual de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal (SMFM) de Estados Unidos, titulada “The Pregnancy Meeting”. En concreto, las gestantes que contraen la Covid-19 tienen un mayor riesgo de morir y de experimentar complicaciones graves en comparación con aquellas mujeres no embarazadas que contraen la enfermedad, según ha confirmado un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Y esta misma idea también la ratifica un nuevo estudio publicado este miércoles en la revista científica ‘American Journal of Obstetrics and Gynecology’, donde se demuestra que contraer la Covid-19 durante el embarazo puede tener consecuencias mortales para la madre.

Mayor hospitalización

En concreto, este último estudio ha evidenciado que las embarazadas con Covid-19 tenían una tasa de hospitalización asociada al coronavirus 3,5 veces mayor que la población general de edad similar, mientras que las tasas de mortalidad por Covid-19 eran 13 veces mayores en las gestantes. A pesar de este dato, lo cierto es que la mayoría de las pacientes embarazadas con coronavirus pasaron la enfermedad de manera asintomática o leve, sin perjudicar al desarrollo de su gestación. De hecho, las tres mujeres que murieron de CovidD-19 en el estado de Washington pertenecían a grupos étnicos minoritarios y la mayoría de ellas padecían otras afecciones como obesidad e hipertensión. De las 240 mujeres embarazadas con infecciones por SARS-CoV-2 detectadas hasta junio, solo tres murieron por Covid-19, mientras que 24 pacientes fueron hospitalizadas por la infección. Por el contrario, las gestantes con enfermedad leve o moderada no tenían un riesgo más alto de complicaciones del embarazo que aquellas sin síntomas.

En esta misma línea, el nuevo estudio, presentado en la reunión anual de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal (SMFM) de Estados Unidos, sugiere que las mujeres embarazadas que se enferman grave o críticamente debido a la Covid-19 tienen un mayor riesgo de morir y experimentar complicaciones graves del embarazo en comparación con las gestantes que tienen Covid-19 pero de manera asintomáticas o con sintomatología leve. En este caso, el estudio examinó los registros médicos de 1.219 mujeres embarazadas de 33 hospitales en 14 estados desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de julio de 2020. Todas las pacientes dieron positivo por Covid-19. El 47 por ciento eran asintomáticas, el 27 por ciento de ellas presentaron la enfermedad con sintomatología leve, mientras que el 14 por ciento tenía síntomas moderados, el 8 por ciento presentó problemas graves y el 4 por ciento eran críticas.

Los hallazgos mostraron que las mujeres embarazadas que enferman grave o críticamente debido a la Covid-19 eran mayores, tenían un índice de masa corporal más alto y eran más propensas a tener afecciones médicas subyacentes, como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), diabetes, y presión arterial alta. Estas mujeres tenían más probabilidades de morir o tener complicaciones graves, como parto por cesárea; sangrado abundante después del parto, conocido como hemorragia posparto; presión arterial alta durante el embarazo; y parto prematuro. La presión arterial alta y el parto prematuro también pueden causar problemas de salud a largo plazo en las mujeres o sus bebés.