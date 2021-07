Fármacos para la erección (IV)

Las dos razones principales por las que los pacientes no responden a un fármaco para el tratamiento de la disfunción eréctil son su uso incorrecto o la falta de eficacia. Los datos sugieren que el empleo de estos medicamentos implica al menos seis intentos. El manejo de los que no responden depende de la identificación de la causa subyacente. Se debe comprobar que el paciente lo ha estado usando con licencia. Hay un gran mercado de falsificación en internet. La cantidad de producto activo en estos fármacos varía enormemente y es importante comprobar cómo y de qué fuente el paciente ha obtenido su medicación.

Una razón principal del uso incorrecto es efecto de un asesoramiento inadecuado del médico. Los motivos más comunes del uso incorrecto de estos fármacos son: no emplear una estimulación sexual adecuada; no utilizar una dosis adecuada, y no esperar un tiempo recomendado entre la toma del medicamento y el intento de tener relaciones sexuales. Los objetivos del tratamiento deben ser individualizados, enfocados en restablecer la satisfacción sexual del paciente y/o de la pareja, y mejorar la calidad de vida en función de las necesidades y los deseos expresados por él mismo.

En este contexto, los datos muestran que casi la mitad abandona los fármacos de primera línea en el plazo de un año, sin que ningún factor específico desempeñe un papel importante en las tasas de abandono. La modificación de los factores de riesgo también puede ser beneficiosa. Los datos sugieren que algunos pacientes podrían responder mejor a un fármaco frente a otro y, aunque estas diferencias podrían explicarse por las variaciones en la farmacocinética de los mismos, plantean la posibilidad de que, a pesar de un modo de acción idéntico, el cambio a otro tratamiento podría ser útil.