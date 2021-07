Signos y síntomas del cáncer de pulmón, la enfermedad que padecía Raffaella Carrá

Gente

La artista italiana Raffaella Carrá murió el pasado 5 de julio a los 78 años tras sufrir un cáncer de pulmón, una enfermedad que padeció en secreto y ocultó hasta el último momento. Algunos medios italianos apuntan que la cantante llevaba un año luchando contra la enfermedad que también se ha llevado recientemente a la colaboradora de ‘Sálvame’ Mila Ximénez. Casi 2 millones de personas murieron por culpa del cáncer de pulmón durante el año pasado a nivel global, siendo uno de los cánceres más frecuentes, con 2,21 millones de nuevos casos en 2020, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Factores que afectan al desarrollo de un cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón se concentra casi exclusivamente en fumadores o exfumadores. Las personas que consumen tabaco tiene un riesgo de entre 10 y 20 veces mayor de desarrollar cáncer de pulmón respecto a los no fumadores. También es preocupante la incidencia que tiene en las personas que no fuman, pero viven en un ambiente con tabaco (fumadores pasivos). Es necesario aclarar que el consumo de tabaco en sí mismo no es lo que aumenta el riesgo de padecer cáncer, sino que es la combustión de los cigarrillos la que libera los agentes cancerígenos.

También es un factor de riesgo los trabajos relacionados con abesto (aislamientos, minería, textil), petróleo y sus derivados. Además, con la edad también aumente el riesgo de desarrollar cáncer, como el de la mayoría de los tumores.

En concreto, el cáncer de pulmón afecta a más hombres que mujeres. La tasa es tres veces mayor en los varones, ya que la población femenina ha iniciado el hábito de fumar varias décadas más tarde. Otros de los factores que influyen son los antecedentes familiares y padecer enfermedades como EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), fibrosis pulmonar idiopática o esclerodermia.

Síntomas

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) explica que los síntomas del cáncer de pulmón dependen de la localización y extensión del tumor en el pulmón. Entre los más frecuentes se encuentra la tos persistente o que empeora, disfonía (cambios en la voz), disfagia (problemas para tragar), dolor de espalda, dificultad para respirar, sibilancias, tos con sangre, sensación de cansancio y pérdida de peso sin causa conocida.

Tratamiento

El tratamiento del cáncer de pulmón depende del tipo y de si se ha diseminado a otras partes del cuerpo (metástasis). El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), explica que las personas con cáncer de púlmón de células no pequeñas pueden acceder a un tratamiento con cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida o una combinación de diferentes tratamientos. En cambio, las que padecen un cáncer de pulmón de células pequeñas suelen recibir radioterapia y quimioterapia.

En la cirugía, el médico extraer el tejido canceroso. En la quimioterapia se busca reducir o eliminar el tumor a través de medicamentos que pueden administrarse en pastillas o por vía intravenosa. La radioterapia es el uso de radiación de alta intensidad para acabar con el cáncer, mientras que la terapia dirigida es el uso de medicamentos para evitar el crecimiento o diseminación de las células cancerosas.