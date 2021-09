Las donaciones efectivas de médula ósea se multiplican por siete en diez años

Carlos Quevedo Garrido lleva 14 años siendo donante de sangre, pero “nunca había donado médula. Me daba miedo que me pincharan la espalda. Un día, a raíz del fallecimiento de Pablo Ráez -el malagueño que contó su lucha contra la leucemia para animar a la gente a donar- decidí apuntarme. Además, mi padre también tiene leucemia. Y tuve la suerte de que me llamaron y puedo decir que no duele, la espalda no te la tocan, que se animen a ser donantes porque así salvas una vida, o por lo menos das una oportunidad a otra persona”, explica este joven.

Gracias a este gesto, las donaciones efectivas de médula ósea se han multiplicado por siete en diez años en nuestro país, al pasar de 34 colectas en 2011 a 220 el año pasado, según los datos proporcionados por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo)-gestionado por la Fundación Josep Carreras en coordinación con la ONT y las comunidades autónomas- con motivo de la celebración hoy del Día Mundial del Donante de Médula Ósea.

Las sucesivas olas de la pandemia no han frenado este tipo de donación. Así, durante los primeros ocho meses de 2021 se han realizado 176 colectas de donantes españoles frente a las 136 realizadas en el mismo periodo de 2020, lo que supone un aumento del 29%. De ellas, 96 colectas fueron para pacientes residentes en España, lo que ha permitido mejorar la autosuficiencia del sistema en el 23% frente al 4% del que se partía cuando la ONT puso en marcha en 2013 el Plan Nacional de Médula Ósea.

El aumento en la efectividad de donantes está relacionado con el aumento de personas inscritas en Redmo. Así, un total de 19.268 personas se han registrado como donantes de médula ósea durante los ocho primeros meses de 2021, lo que representa un aumento del 9% en comparación con el número de inscritos en el mismo periodo del año pasado. Es decir, el ritmo de incorporaciones es de 2.400 nuevos donantes cada mes u 80 cada día. Esto ha permitido que a 31 de agosto de este año, Redmo contara con 446.561 donantes disponibles. Unos datos que acercan al objetivo establecido para 2022: llegar al medio millón de donantes registrados. Además, este aumento de donantes tiene que ver también con la mejora del citado registrado al lograr entre otras medidas una mayor agilidad en los procesos de búsqueda.