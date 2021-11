Farmacias infrautilizadas

Sánchez y Darias deberían explicar el motivo de por qué las farmacias han estado infrautilizadas durante la pandemia, cuando la percepción que tienen los ciudadanos es que nuestras boticas son cercanas, solventan problemas y deberían haber tenido un papel más relevante en la Covid. Algo que, sin embargo, no ocurrió, sospechamos que por el prejuicio que el socio-comunismo gobernante tiene a todo lo que no sea empresa pública, de manera que no pudieron vender mascarillas al principio, no pudieron hacer test, y ahora no pueden vacunar. Cuestión ésta última inaudita, pues en la mayor parte de Europa los establecimientos farmacéuticos están habilitados para suministrar vacunas. Portugal, por ejemplo, fue pionera en este ámbito, y nos lleva años de delantera.

Si se puede vacunar en empresas, bancos, estadios de fútbol, discotecas y en cualquier sitio, ¿cuál es el motivo para que personal especializado no pueda inocular en las farmacias? Facilitan la tarea gracias a la cercanía botica-cliente. Pero recelan de los farmacéuticos por el hecho de serlo.