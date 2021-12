La libertad en juego

Uno de los chats pandémicos más seguidos es el del doctor Juan Abarca, presidente de HM Hospitales. Escribía esta semana que resultan exageradas las primeras reacciones ante la cepa Ómicron. «Me parece que pretenden manipular para forzar a la vacunación», porque «ningún dato nos dice que vaya a ser más virulenta, sino al contrario».

Tras constatar «la pérdida de eficacia de las vacunas con el paso del tiempo», subraya que cerrar las fronteras «es bajo mi criterio, para meter miedo», y «a mí no me gusta ni la coacción ni la coerción». José Cabrera, el médico forense que se escandalizó por el hecho de que no se estuvieran haciendo autopsias en España durante la primera ola de la pandemia, ha declarado también esta semana que «aquí lo que está en juego es la libertad», porque «yo veo que hay interés en tener atemorizado al personal al nivel global», pues «la gente con miedo es más fácil de gobernar».