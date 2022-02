Así es el plan de Europa para luchar contra el cáncer en la era post covid

Se estima que 100 millones de pruebas de detección de distintos tipos de cáncer no se han realizado en Europa durante la pandemia, y que un millón de casos de cáncer no se han diagnosticado. Además, uno de cada cinco pacientes no recibió el tratamiento quirúrgico o de quimioterapia que necesitaban a tiempo. Esta es una de las principales conclusiones principales del Informe de la Comisión Especial de Lucha contra el Cáncer (BECA, por sus siglas en inglés) del Parlamento de la UE, integrada por un grupo de expertos en salud que, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2021, han analizado el impacto de la crisis sanitaria y otros tratamientos sobre el cuidado de los pacientes con cáncer y la investigaciónpara poder preparar mejor las futuras crisis. Pero hay muchas más, y todas requieren «una actuación inmediata, global y coordinada».

Y es que, aunque Europa representa menos del 10% de la población mundial, registra una cuarta parte de todos los casos de cáncer. De hecho, es la causa de fallecimiento de 1,3 millones de personas al año, de los cuales 6.000 son niños y jóvenes. Tanto es así que representa la segunda causa de muerte en territorio comunitario después de las enfermedades cardiovasculares, y la primera causa de muerte por enfermedad en niños mayores de un año.

Dotación presupuestaria

Por otra parte, según el informe, alrededor del 40% de los casos de cáncer en la UE se pueden prevenir, por lo que la dotación presupuestaria para investigación es uno de los objetivos clave de este plan, que se votará el próximo 15 de febrero en el Parlamento europeo. En concreto, BECA fija el objetivo de destinar el 3% del PIB de la UE a investigación y desarrollo, lo que ayudará a promover la excelencia en la investigación y permitirá que los resultados de la misma lleguen a la comunidad científica, la sociedad y la economía real.

Radiografía del cáncer en la UE FOTO: José Luis Montoro

En cuanto a las causas que se pueden prevenir de los distintos tipos de tumores, el informe de habla fundamentalmente de cuatro: el tabaco, el consumo nocivo de alcohol, la exposición a sustancias peligrosas en el trabajo y los niveles de contaminación aérea.

Respecto a la primera, el documento reconoce que el consumo de tabaco es, con mucho, la principal causa prevenible de cáncer en la UE, ya que provoca entre el 15% y el 20% de los casos de cáncer y es el principal factor de riesgo de muerte –el 27% de las muertes por cáncer equivalen a 700.000 muertes por cáncer anualmente en la UE–. En relación al alcohol, el informe acoge con satisfacción el objetivo de la Comisión Europea de lograr una reducción de al menos un 10% en el consumo nocivo del mismo para 2025. La contaminación del aire, por su parte, es considerada uno de los principales factores de mortalidad, con contaminantes de una amplia gama de fuentes, incluidos la energía, el transporte, la agricultura y la industria, que contribuyen a 400.000 muertes prematuras al año –incluidas las causadas por cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares– . Por último, la exposición a sustancias peligrosas en el trabajo es responsable de 120.000 casos de cáncer al año, que culminan en 80.000 fallecimientos anuales, esto es, el 8% de todas las muertes por cáncer en territorio comunitario.

Para poder avanzar con paso firme en la lucha contra esta enfermedad los expertos de esta comisión consideran tres factores «absolutamente esenciales»: la coordinación entre los países europeos, una política común y el intercambio transfronterizo de conocimiento.