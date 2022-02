FOTO: Foix A et al., 2022, PLOS Computational Biology

Identifican variantes del covid que podrían escapar de la respuesta celular en subpoblaciones de no vacunados

Varias cepas existentes de SARS-CoV-2, así como otras variantes futuras que podrían surgir, tienen el potencial de escapar de la respuesta de las células T citotóxicas del sistema inmunitario, pero solo en una parte de la población. “En concreto, en ciertas subpoblaciones de personas no vacunadas”, precisa a A Tu Salud Antonio Martín-Galiano, científico del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y autor principal del estudio publicado hoy en “PLOS Computacional Biology”.

Para llegar a esta predicción, los investigadores han utilizado “algoritmos predictores para poder evaluar a nivel mundial la respuesta celular de las células T, un tipo de célula inmunitaria capaz de destruir células infectadas por virus, pero de un modo independiente de anticuerpos”, precisa Martín-Galiano.

En concreto, algoritmos de identificación de epítopos -las partes del virus que reconoce el sistema inmunitario- dependientes de variantes humanas de los genes (o alelos) de histocompatibilidad de clase I, y cómo las mutaciones invalidaban estos epítopos de un modo dependiente del alelo humano.

El trabajo estudia la respuesta celular mediada por los linfocitos CD8+, células inmunitarias que juegan un papel central ante una primera infección natural -es decir, la primera vez que se sufre el contagio-, y no la protección inducida por las vacunas. Es decir, las personas que no tienen estas mutaciones, han pasado la enfermedad y, además, están vacunadas, no tendrían un mayor riesgo.

Ahora bien, hay subpoblaciones por cuya genética serían más vulnerables a ciertas mutaciones del virus. “Hablamos de algunas subpoblaciones de Asia, África... que podrían tener más riesgos ante una primera infección con el SARS-CoV-2 si no cuentan con la eficaz respuesta de anticuerpos extra generada por las vacunas. Esto también podría afectar a parte de la comunidad afroamericana en Estados Unidos”, precisa Martín-Galiano.

En todo caso, la acumulación de estos cambios en aislamientos independientes aún es demasiado baja como para amenazar al grueso de la población mundial, recoge la investigación.

“Nuestro estudio ha identificado mutaciones que pueden ser relevantes para poblaciones específicas y que justifican una vigilancia más profunda en dichas zonas para evitar una infección primaria más fuerte”, añade el investigador, que manda un mensaje tranquilizador: “Es muy improbable que el virus acumule tantas mutaciones como para evadir la respuesta celular en la mayor parte de la población, y que aún así siga siendo altamente contagioso y virulento. Y es que como ha pasado con Ómicron ha infectado a más gente, pero ha sido menos agresivo”.

Pero hay que ser vigilantes, ya que de no supervisar en detalle ciertas regiones geográficas, las mutaciones desapercibidas del SARS-CoV-2″ podrían en el futuro “amenazar la respuesta T citotóxica en subpoblaciones genéticamente vulnerables”, concluye el estudio.