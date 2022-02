Casi el 75 % de los españoles asegura tener menos bienestar emocional que hace un año

FOTO: C G Santos

El mundo laboral, familiar, la vida social y, en general, el ritmo cada vez más acelerado que llevamos hoy en día, marca inevitablemente la vida de los españoles. Este escenario actual se pone de manifiesto en la encuesta de percepción llevada a cabo para Rescue® (la marca creada a base de cinco esencias florales de Bach® seleccionadas para ayudar a gestionar las emociones) de la que se desprende que casi un 75 % de los encuestados declara tener menos bienestar emocional que hace un año.

A pesar de esto, casi el 60 % de los españoles afronta el año con una actitud positiva desde un punto de vista emocional. Solo un 15,2 % es negativo respecto al futuro, mientras que un 25 % le es indiferente, y simplemente prefiere no pensar en lo venga.

Los aspectos que más influyen en el bienestar emocional

En relación a este tema, más de la mitad de los españoles (53 %) asegura que la salud es lo que más le influye en su bienestar emocional. Las mujeres están algo más preocupadas que los hombres por este aspecto, un 54,3% frente a un 45,5 % de los hombres. En segundo lugar, lo que más influye en el bienestar emocional es la familia (39,4 %) y, seguido bastante de cerca, por la pareja (36,2 %).

Y si la salud se posiciona como el factor más influyente, en el otro extremo encontramos que el trabajo es el aspecto que menos les influye a los encuestados (16,2 %).

Las consecuencias de no estar bien a nivel emocional

No encontrarse bien emocionalmente conlleva una alteración en nuestros estados anímicos, y esto es lo que refleja este estudio, en el que un 45,2 % de los españoles afirma estar preocupado si no se encuentra en equilibrio. No dormir bien y despertarse por la noche es la segunda consecuencia más importante con un 42,4 % y estar nervioso e intranquilo sin centrarse en nada, es la tercera opción más destacada con el 32,6 %. A la cola del ranking, encontramos sentirse triste con un 32 % y encontrarse mal físicamente con un 17 %.

Tan solo un 2,6 % de los encuestados afirma sentirse bien y no padecer ninguna consecuencia mencionada anteriormente.

La prioridad entre la familia o trabajo

Un 47 % de los entrevistados afirma que su familia es prioritaria frente a su trabajo, mientras que tan solo un 8 % declara lo contrario. Para el 24,6 % de la muestra, familia y trabajo tienen la misma importancia para su bienestar emocional y para el 20,4 % depende de la época que esté atravesando, el protagonismo lo tiene uno u otro.

El papel de la mente

De lo que no cabe duda es del importante papel que juega la mente para alcanzar el ansiado bienestar emocional, así el 93 % de los españoles considera que esta puede hacer que nos sintamos mejor o peor respecto a una situación. Tan solo un 5,6 % afirma que los hechos son independientes de la mente.

Las claves para alcanzar el bienestar emocional

Las tres claves más importantes para alcanzar el bienestar emocional según los españoles son, por orden: dormir bien (56,8 %), socializar disfrutando con familia y amigos y conocer nuevas personas (55 %) y tener un estado de ánimo positivo (51,2 %).

A continuación, se sitúan: relajarse (39,8 %), tener una alimentación sana y equilibrada (37,2 %), practicar ejercicio físico (32,4 %), centrarse en el presente (26,4 %) y organizar el tiempo adecuadamente (14,6 %) son otras de las claves mencionadas en la encuesta.