«Operar el aneurisma por la muñeca reduce las complicaciones»

1. Recientemente han operado un aneurisma por la muñeca a una paciente que recibió el alta en el mismo día. ¿Qué destacaría de esta intervención?

Se trataba de una paciente que se tenía que someter, por segunda vez, a una intervención por un aneurisma cerebral. En la primera de ellas, se abordó el aneurisma, localizado en el lado izquierdo del cerebro, con un acceso femoral (a través de la ingle), anestesia general y un par de días de ingreso. Aunque la intervención fue exitosa en términos médicos, Dayana lo pasó mal psicológicamente, y le costaba pasar de nuevo por quirófano para tratarse el segundo aneurisma, localizado en el lado derecho del cerebro, que estaba aumentando de tamaño. Ante esta situación, se propuso el protocolo de alta resolución que venimos realizando desde hace más de un año en casos seleccionados, con una cirugía ambulatoria y monitorización domiciliaria. Para ello, el acceso arterial para navegar hasta el aneurisma localizado en la cabeza se hace por la muñeca, y a nivel de esta, en una región específica localizada en las proximidades de la base del pulgar, que permite que el proceso de cierre del acceso vascular, una vez finalizado el procedimiento, sea rápido y prácticamente sin molestias, así como con menores complicaciones en el punto de punción. Por otra parte, el procedimiento se realiza con anestesia local y, cuando es requerido, con una ligera sedación. En este sentido, la música es también una gran aliada... Esto nos permite que el paciente esté tranquilo, se comunique y colabore durante la intervención, y obtenemos una monitorización permanente de su situación neurológica. Una vez finalizado el procedimiento, y tras realizar una corta estancia en la Unidad de Reanimación de entre seis y 12 horas, el paciente es dado de alta.

2. Esta técnica permite reducir los riesgos y el tiempo de recuperación, ¿no?

Efectivamente, reduce las complicaciones relacionadas con el acceso vascular. La sedación consciente evita una anestesia general, con lo cual los riesgos derivados desaparecen y los tiempos de procedimiento y la cantidad de exposición a la radiación son similares o menores que con anestesia general. Además, este protocolo nos permite una evaluación neurológica directa y una detección y respuesta más tempranas a las complicaciones que puedan ocurrir durante el procedimiento. En cuanto al alta precoz, el paciente no pasa la noche en la institución. En el campo del Neurointervencionismo, disponemos de bibliografía desde hace más de dos décadas, así como de amplia experiencia que ha demostrado que, en grupos seleccionados de pacientes, la seguridad es similar o mayor a la de ingresos más prolongados, y es más cómodo para el paciente.

3. ¿Qué tal está Dayana?

Su recuperación fue muy rápida, incorporándose a su vida cotidiana en las siguientes horas tras el procedimiento. Está muy contenta.

4. ¿En qué casos se puede operar de forma ambulatoria y por la muñeca?

Depende de las particularidades del paciente, las comorbilidades, así como de las características técnicas necesarias para el tratamiento de su patología. En líneas generales, es una opción recomendada para aneurismas proximales o de menor complejidad, ya que disminuye la estancia hospitalaria y el uso de dispositivos de monitorización invasiva, lo que se traduce en una menor tasa de complicaciones.

5. ¿Depende de la ubicación del aneurisma?

Hemos incluido en este protocolo a grupos de pacientes que presenten aneurismas en localización más proximal, para disminuir los riesgos derivados de la navegación arterial en vasos distales, que en muchas ocasiones pueden alcanzar uno o dos mm, aumentando el riesgo de complicaciones.

6. ¿Qué factores hacen que un candidato no sea idóneo?

Es muy importante seleccionar bien al paciente. Se puede decir que aquellos con aterosclerosis moderada a severa, de edad avanzada, con diabetes, hipertensión arterial severa, cardiopatías, enfermos pluripatológicos, etc., se beneficiarían de una monitorización más rigurosa y prolongada. Asimismo, todo paciente con un aneurisma complejo no sería un candidato idóneo, y siempre que se estime que la intervención va a ser prolongada, o que el paciente no pueda colaborar con el equipo, probablemente tampoco estemos ante el mejor candidato.

7. ¿Se pueden utilizar estas técnicas para otro tipo de patologías cerebrovasculares?

Sí, esto dependerá de la complejidad técnica, localización de la patología y características radiológicas que posibiliten este abordaje. Una vez más, hay que individualizar cada caso y su patología y plantear la opción técnicamente posible que conlleve mayor comodidad para el paciente y que limite las posibles complicaciones. En cuanto a este protocolo concreto, se trata de un tipo de procedimiento de alta resolución y mínima invasividad que está diseñado para pacientes con patología aneurismática. Evidentemente, todas las intervenciones que se realizan con finalidad diagnóstica se manejan en nuestro equipo de la misma manera desde hace aproximadamente unos cinco años. Probablemente, con el tiempo se pueda extender a otros grupos de pacientes, pero por el momento intentamos ser prudentes y limitarlo a un subgrupo de pacientes con aneurismas cerebrales.

8. ¿Por qué se producen los aneurismas?

Aunque no se conocen con exactitud las causas de su aparición, los aneurismas cerebrales están asociados a distintos factores coadyuvantes, entre los que destacan el tabaquismo, la hipertensión arterial y los antecedentes familiares.

9. ¿Es mejor el abordaje por vía radial que el femoral?

Hace unos 25 años los cardiólogos intervencionistas empezaron a considerar el uso de la arteria de la muñeca como alternativa a la arteria femoral. Desde entonces, y sobre todo en estos últimos años, este tipo de abordaje se ha extendido de forma exponencial al campo del Neurointervencionismo. Hoy existe un volumen realmente enorme de evidencia que demuestra que, cuando se utiliza la arteria de la muñeca, la intervención es más segura y los pacientes tienen un mejor resultado en comparación con el uso de la arteria femoral; principalmente, el riesgo de complicaciones hemorrágicas en el sitio de acceso se reduce sustancialmente.

10. En el futuro, ¿la vía radial será más habitual que la femoral?

Las técnicas transradiales están siendo el foco de atención en prácticamente todos los campos del Intervencionismo Endovascular.