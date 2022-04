Investigadores españoles descubren cuál es el mejor tratamiento frente a la diverticulitis aguda

Dolor, sobre todo en la parte inferior del abdomen, naúseas y vómitos, fiebre, estreñimiento o justo lo contrario, diarrea son algunos de los síntomas que sufren las personas con diverticulitis, una enfermedad causada por pequeñas bolsas abultadas que se pueden formar en el revestimiento del sistema digestivo. Por lo general, se encuentran en la parte inferior del intestino grueso (colon). La diverticulitis leve se puede tratar con reposo, cambios en la alimentación y antibióticos. La grave o recurrente puede requerir cirugía.

Pues bien, ahora un estudio del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en Madrid, ha determinado el tratamiento más exitoso en la diverticulitis aguda en pacientes con gas libre pericólico: el ingreso y el tratamiento con antibiótico intravenoso con una dieta absoluta.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores observaron el tratamiento al que se dio a más de mil pacientes de 17 países diferentes, así como su evolución durante el primer año tras el diagnóstico.

Y los resultados hablan por sí solos: esta opción arroja una tasa de éxito cercana al 95% durante el episodio aguda y superior al 80% en el primer año frente a las opciones quirúrgicas.

Unos datos interesantes ya que, aunque la mayoría de los pacientes que tienen diverticulosis permanece asintomático, se estima que entre el 15 y el 20% desarrollará diverticulitis aguda.

Los resultados de este estudio observacional multicéntrico, se han presentado, por primera vez, en el XXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Coloproctología (AECP), donde la Unidad de Coloproctología de Marañón ha conseguido el premio a la mejor comunicación oral.

Los médicos especialistas catalogan la diverticulitis aguda según su gravedad, mediante la clasificación de Hinchey, que sirve para guiar a los médicos en el tratamiento de la misma.

No obstante, hay una condición que se ve a menudo en la tomografía computarizada (TAC) pero que no está incluida en esta clasificación, y son aquellos pacientes con burbujas de gas pericólicas, pero no libres en el abdomen.

Con el fin de predecir la evolución relacionada con la enfermedad, se han incluido en el estudio a pacientes mayores de 18 años, diagnosticados de diverticulitis aguda mediante un estudio por TAC, que presentaban burbujas de gas pericólicas con o sin líquido libre.

“El manejo de este grupo en particular de pacientes es muy variable y no existe consenso. Por este motivo, nuestro objetivo era identificar el tratamiento más adecuado, y estamos convencidos de que los resultados son clínicamente relevantes para los pacientes e interesantes para todos los médicos que tratan esta patología”, afirma en un comunicado Patricia Tejedor, cirujana de la Unidad de Coloproctología del Hospital Gregorio Marañón,

Una de las fortalezas del estudio, que se ha llevado a cabo durante los dos últimos años, es que se trata de la serie de pacientes más grande realizada hasta la fecha y esto ha permitido conseguir un grupo homogéneo de pacientes, incluyendo el tratamiento al que fueron sometidos y su evolución durante el primer año tras el diagnóstico.