¿Hasta qué edad es beneficioso amamantar a nuestros hijos?

El 19 de mayo se celebra el Día Mundial de la Donación de Leche Materna para rendir homenaje a las madres que donan leche materna a recién nacidos que no pueden ser amamantados por sus madres. Esta efeméride se creó mediante la iniciativa propuesta en el I Congreso Iberoamericano de Bancos de Leche Humana, celebrado en Brasilia en septiembre de 2010, y cuya finalidad es divulgar los beneficios de donar leche humana para fomentar el sano desarrollo de los neonatos. Pero, ¿hasta cuándo deberíamos dar a nuestros hijos este tipo de leche?

Beneficios de la leche materna

Un 68% de las encuestadas de nuestro país afirma dar leche materna al bebé con la misma frecuencia que si no hubiera covid-19, un 11% sigue dando leche materna aunque en menor cantidad, y un 9% ha incrementado la frecuencia de la lactancia debido a la pandemia. FOTO: PIXABAY

La lactancia materna, aunque sea por un breve periodo de tiempo, es muy beneficiosa para nuestros hijos. En los primeros días tras el nacimiento, los senos de la madre producen calostro, una sustancia que contiene ingredientes vitales para su desarrollo, entre los que se encuentran las inmunoglobulinas, unas proteínas que ayudan al sistema inmunológico del recién nacido. Asimismo, los bebés que son amamantados durante los primeros 6 meses de vida no experimentan tantas, o tan graves, enfermedades infantiles, entre las que se encuentran: gastroenteritis, enfermedades respiratorias e infecciones del oído medio.

¿Hasta cuándo deberíamos amamantar a nuestros hijos?

La leche materna es el mejor alimento que puede necesitar un bebé | Archivo

La Organización Mundial de la Salud recomienda que todos los bebés sean amamantados exclusivamente durante 6 meses, y luego gradualmente se les introduzcan los alimentos apropiados mientras se continúa amamantando durante 2 años o más. El beneficio que tiene la lactancia en un menor de seis meses es incomparable a cualquier sucedáneo. La leche materna tiene la mejor calidad de proteínas, aporta agua, carbohidratos, bacterias que son equivalentes a los probióticos, además de otras tantas ventajas desde el punto de vista de los micronutrientes y todo lo necesario para el desarrollo y crecimiento del niño. Aunque depende de usted y su bebé decidir cuándo es el momento adecuado, algunos infantes reducen por si mismos el número de tomas a medida que comienzan a comer alimentos sólidos. Una vez que esta dieta es establecida con regularidad y comienzan a tomar 3 alimentos sólidos al día, comienzan a obtener los beneficios nutricionales de los sólidos y dependen más de ellos para su crecimiento y desarrollo (aproximadamente a los 9 meses).

¿Cuándo introducir alimentos sólidos?

No hay que retrasar el inicio de la alimentación complementaria más allá de los seis meses, aunque la leche materna debe ser el alimento predominante hasta el año FOTO: La Razón

La leche materna o las fórmulas infantiles deberían ser la principal fuente de nutrición del bebé durante aproximadamente el primer año de vida. Los profesionales de la salud recomiendan la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, con una introducción gradual de los alimentos apropiados en los siguientes 6 meses, y lactancia continua durante 2 años o más. Los bebés muestran que están listos para comenzar con los alimentos sólidos cuando:

Empieza a mostrar interés cuando otros comen .

Comienza a hacer gestos que parecen decir “ dame de comer a mi también ”.

Dejan de empujar con la lengua cualquier alimento que se les ponga en la boca.

Empiezan a ser capaces de mantener la cabeza erguida y sentarse sin apoyo.

Lactancia prolongada

Sentirse relajada y cómoda favorece el flujo de leche, mientras que el estrés y la incomodidad pueden dificultar la producción de oxitocina, una hormona esencial para la liberación de leche materna

Algunos padres no tienen prisa por dejar de amamantar a sus hijos y no es inusual que los niños hasta los 4 años continúen haciéndolo. No obstante, los miembros de la familia y los círculos cercanos pueden sentirse incómodos con la lactancia prolongada. Sin embargo, para los niños, amamantar por más tiempo se asocia con una reducción en las probabilidades de padecer infecciones, una menor probabilidad de desarrollar dientes desalineados, una menor probabilidad de padecer obesidad y una mayor inteligencia. Y para las madres que amamantan durante más de un año, también se ha relacionado con una reducción en las probabilidades de desarrollar cáncer de mama y de ovario.